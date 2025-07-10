Лавров заявил о необходимости постоянного диалога России и Китая

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, передает РИА «Новости».

«Глобальный охват и стратегический характер наших отношений в очередной раз подтвердились. И эти отношения еще более востребованы на фоне непростых и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, как нам поручили наши лидеры», – подчеркнул он.

Глава МИД РФ напомнил, что недавно встречался с Ван И на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, состоявшемся 6-7 июля. Лавров выразил намерение подробно обсудить с коллегой проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнув центральную роль АСЕАН в этом пространстве. Он также сообщил, что намерен уделить внимание вопросам взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Группы двадцати и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В ходе встречи Лавров поздравил китайскую сторону со 104-й годовщиной образования Коммунистической партии Китая, отметив, что создание партии и революционная борьба китайского народа всегда получали твердую поддержку Москвы. Он добавил, что и сейчас взаимная солидарность между странами продолжает укрепляться на благо народов и международных отношений.

Переговоры между министрами прошли в теплой обстановке, министры обменялись рукопожатиями. Визит Лаврова в столицу Малайзии продлится с 10 по 11 июля.

Ранее Лавров встретился в Куала-Лумпуре с главой МИД Малайзии, уделив особое внимание развитию партнерства с АСЕАН.

Министр находится в Куала-Лумпуре с рабочим визитом 10 и 11 июля. Он примет участие в заседаниях министров иностранных дел в формате Россия – АСЕАН, а также на Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН по вопросам безопасности. Иностранные журналисты тепло встретили Лаврова на мероприятиях АСЕАН

Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, также прорабатывается возможность встречи министра с госсекретарем США Марко Рубио.