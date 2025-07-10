Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.13 комментариев
Лавров обсудил с главой МИД Малайзии укрепление партнерства России с АСЕАН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Куала-Лумпуре с главой МИД Малайзии, уделив особое внимание развитию партнерства с АСЕАН.
Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном состоялись в рамках министерских мероприятий АСЕАН, передает ТАСС. Стороны уделили внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Малайзии в Россию в мае текущего года, а также перспективам стратегического партнерства России и АСЕАН.
Как подчеркивается, особое внимание было уделено региональной проблематике и развитию сотрудничества с АСЕАН, где Малайзия председательствует в 2025 году. Также обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.
Лавров отметил, что партнерство с АСЕАН способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Партнерство России и АСЕАН на деле способствует обеспечению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Укрепляется взаимодействие в области политики и безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам. Позитивную динамику набрала кооперация в сферах экономики, энергетики, сельского хозяйства, гуманитарных связей», – заявил министр.
Глава МИД России подчеркнул поддержку центральной роли АСЕАН в региональных делах и выразил надежду на дальнейшее расширение отраслевого диалога, внедрение новых механизмов, особенно в сфере высоких технологий. Встреча стала частью насыщенной программы визита Лаврова, в ходе которого также планируются встречи с коллегами из других стран, а также возможно обсуждение с госсекретарем США.
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