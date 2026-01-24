На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
В Новороссийске из-за подтоплений развернули экстренный штаб
Оперативный штаб развернут в Новороссийске после подъема воды в реках
В Новороссийске вследствие сильных осадков и таяния снега в нескольких районах зафиксированы подтопления, оперативный штаб начал работу для координации усилий, сообщили власти города.
В Новороссийске из-за обильных осадков и таяния снега были подтоплены районы Цемдолина, Глебовский и Кирилловка, а также хутор Горный и село Мысхако, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Мэр уточнил, что уровень воды в руслах рек в этих населенных пунктах значительно повысился.
Кравченко отметил: «Ранним утром развернут оперативный штаб: обильные осадки и таяние снега привели к подтоплениям в некоторых районах Новороссийска». Экстренные службы работают на местах, а коммунальные службы усилили расчистку ливневых систем.
Спецтехника занимается откачкой воды с подтопленных территорий. Сотрудники внутригородских районов продолжают объезды для выявления новых очагов подтоплений и оказания необходимой помощи. По словам главы города, угрозы подтопления со стороны Неберджаевского водохранилища сейчас нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений вводили в Туапсинском районе Краснодарского края в августе. Тогда в результате сильных дождей на Кубани уровень воды в реке Дефань поднимался, что привело к подтоплению домов в трех населенных пунктах региона.
А зимой уровень воды в реках Краснодарского края из-за сильных ливней достигал экстремальных отметок два года назад.