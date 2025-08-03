Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края из-за подтоплений
В Туапсинском районе Краснодарского края ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации после подтопления домов и придомовых территорий, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, причиной стали сильные дожди и повышение уровня воды в реке, что привело к серьезным последствиям для жителей сразу нескольких населенных пунктов. Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что в селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском – 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском – 20 придомовых территорий. Власти отметили, что экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме.
По словам Кондратьева, специалисты оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем нуждающимся. Жители пострадавших районов получают необходимую помощь, а обстановка находится под постоянным контролем муниципальных и краевых властей.
Напомним, три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Кроме того, в поселке Лермонтово обрушился мост. В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий.