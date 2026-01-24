Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби

Зеленский сообщил, что в Абу-Даби обсуждали параметры завершения конфликта

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в Абу-Даби обсуждали возможные параметры завершения конфликта, передает РИА «Новости».

По его словам, основные дискуссии касались именно формулировки условий прекращения боевых действий и мер по обеспечению безопасности.

«Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта», – говорится в сообщении Зеленского.

Помимо этого стороны затронули вопросы, связанные с требованиями в сфере безопасности, необходимыми для прекращения противостояния.

Как отметил Зеленский, следующий раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе, при условии готовности всех сторон двигаться дальше.

В переговорах участвовали представители России, США и Украины, а российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

В МИД ОАЭ отметили, что обсуждения касались нерешенных пунктов плана США.

В столице ОАЭ стороны анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.

МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования.