Зеленский рассказал, что обсуждалось в Абу-Даби
Зеленский сообщил, что в Абу-Даби обсуждали параметры завершения конфликта
На встрече в Абу-Даби представители России, США и Украины затронули возможные параметры завершения конфликта, уделив внимание вопросам безопасности, заявил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров в Абу-Даби обсуждали возможные параметры завершения конфликта, передает РИА «Новости».
По его словам, основные дискуссии касались именно формулировки условий прекращения боевых действий и мер по обеспечению безопасности.
«Главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта», – говорится в сообщении Зеленского.
Помимо этого стороны затронули вопросы, связанные с требованиями в сфере безопасности, необходимыми для прекращения противостояния.
Как отметил Зеленский, следующий раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе, при условии готовности всех сторон двигаться дальше.
В переговорах участвовали представители России, США и Украины, а российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.
Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.
В МИД ОАЭ отметили, что обсуждения касались нерешенных пунктов плана США.
В столице ОАЭ стороны анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности.
МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования.