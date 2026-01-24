На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.0 комментариев
В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине
В столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности, в переговорах участвуют высокопоставленные военные, отмечают информагентства.
Переговоры между Украиной и Россией возобновились в Абу-Даби, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
В публикации отмечается: «Переговоры между Украиной и Россией возобновляются в Абу-Даби».
В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.
Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в группу включены представители руководства Минобороны России во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Второй день переговоров стартовал в субботу, обсуждения проходят в различных форматах, уточнил источник ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация во главе с Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.
Также отмечалось, что второй день переговоров по Украине в Абу-Даби проходит в закрытом режиме без прессы по согласию всех сторон. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.