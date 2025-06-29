Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.2 комментария
В Калуге дисквалифицировали 10-летнего теннисиста за пробитую кулаком дверь
Десятилетний спортсмен из Петербурга был дисквалифицирован на три месяца после того, как, проиграв на первенстве России по настольному теннису в Калуге, пробил кулаком дверь в мужской раздевалке.
Срок прямой дисквалификации истекает 23 сентября 2025 года. После этого с 24 сентября 2025 года для юного теннисиста будет действовать условная трехмесячная дисквалификация, передает ТАСС.
Соревнования среди спортсменов до 12 лет проходили в Калуге с 11 по 15 июня. Петербуржец проиграл в 1/8 финала, уступив сопернику в пяти партиях со счетом 2:3.
Ранее Комитет по этике РФС вынес решение по делу полузащитника казанского «Сокола» Александра Циберкина, наложив на него десятилетний запрет на футбольную деятельность.