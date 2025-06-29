В Калуге дисквалифицировали 10-летнего теннисиста за пробитую кулаком дверь

Tекст: Дарья Григоренко

Срок прямой дисквалификации истекает 23 сентября 2025 года. После этого с 24 сентября 2025 года для юного теннисиста будет действовать условная трехмесячная дисквалификация, передает ТАСС.

Соревнования среди спортсменов до 12 лет проходили в Калуге с 11 по 15 июня. Петербуржец проиграл в 1/8 финала, уступив сопернику в пяти партиях со счетом 2:3.

Ранее Комитет по этике РФС вынес решение по делу полузащитника казанского «Сокола» Александра Циберкина, наложив на него десятилетний запрет на футбольную деятельность.