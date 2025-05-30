Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.10 комментариев
РФС дисквалифицировал футболиста «Сокола» на десять лет за ставки
РФС отстранил футболиста «Сокола» Циберкина за ставки и манипуляции матчами
Комитет по этике РФС вынес решение по делу полузащитника казанского «Сокола» Александра Циберкина, наложив на него десятилетний запрет на футбольную деятельность.
Решение о дисквалификации было принято комитетом по этике Российского футбольного союза, сообщает сайт РФС. Александр Циберкин получил запрет на любую деятельность, связанную с футболом, сроком на десять лет за нарушение статей восемнадцать и двадцать один регламента РФС по этике. Это включает запрет на участие в тотализаторах и азартных играх, а также любые действия, связанные с манипуляцией результатами матчей.
Циберкин выступал за казанский «Сокол» с 2024 года и ранее играл в командах «Биолог-Новокубанск», брянское «Динамо» и «Рубин-2» из Казани. «Сокол» представляет Вторую лигу российского футбола. Дисквалификация означает, что футболист не сможет заниматься ни одной деятельностью, связанной с футболом, на протяжении ближайших десяти лет.
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