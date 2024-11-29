Футболиста «Кванта» из Обнинска заподозрили в пытках и доведении человека до смерти

Футболиста ФК «Квант» из Обнинска Мельникова заподозрили в пытках и доведении человека до смерти

Tекст: Алексей Дегтярев

Мельников и пятеро его подельников подозреваются в похищении предпринимателя Самрата Джавадова из города Чехов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вести. Дежурная часть».

Старший помощник главы Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий пояснила, что подозреваемые вывезли Джавадова в лес, где пытали его, записывая происходящее на камеру. Потерпевший потерял сознание и впоследствии скончался. Тело обнаружила мать пропавшего спустя две недели после его исчезновения.

Все подозреваемые задержаны в Калуге. Мать погибшего заявила, что ее сын мог связаться с «плохой компанией», которая потребовала у нее выкуп в размере 5 млн рублей.

До этого Российский футбольный союз отстранил Виталия Мельникова и еще пятерых игроков «Кванта» от участия в матчах из-за подозрений в ставках букмекерских контор. Помимо Мельникова, в списке подозреваемых числится бывший фехтовальщик Дмитрий Моисеев.

До этого работника хоккейного клуба «Сибирские снайперы» Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) временно отстранили от работы после заявления о домогательствах к игрокам команды.