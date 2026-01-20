Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной»
В Киеве после ночных взрывов тысячи домов остались без отопления, а в нескольких регионах Украины были зафиксированы перебои с электроэнергией, как отметил в своём обращении глава киевского режима Владимир Зеленский, самая сложная обстановка – в столице Украины.
«Самая сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», – приводит ТАСС слова Зеленского в Telegram-канале.
Он отметил, что при ночном ударе применялись баллистические и крылатые ракеты и более 300 ударных беспилотников.
Глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Сумах и на подконтрольной киевским властям территории Запорожья.
В ночь на вторник в Киеве произошла серия взрывов, после чего возникли перебои с электричеством, а на левобережье Днепра пропало водоснабжение. В некоторых районах вода подается со сниженным давлением.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.
Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.