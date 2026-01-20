Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной»

Tекст: Катерина Туманова

«Самая сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», – приводит ТАСС слова Зеленского в Telegram-канале.

Он отметил, что при ночном ударе применялись баллистические и крылатые ракеты и более 300 ударных беспилотников.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Сумах и на подконтрольной киевским властям территории Запорожья.

В ночь на вторник в Киеве произошла серия взрывов, после чего возникли перебои с электричеством, а на левобережье Днепра пропало водоснабжение. В некоторых районах вода подается со сниженным давлением.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.

Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

