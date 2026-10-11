Оппозиция Австрии узнала о перевозке через границу «тайного груза» Украины

В Австрии требуют объяснений о «тайном грузе» Украины на границе

Tекст: Катерина Туманова

С весны 2022 года было оформлено 1011 деклараций на вывоз валюты из австрийской столицы в зону боевых действий на общую сумму 11,85 млрд евро и 7,7 млрд долларов, пишет Kronen Zeitung.

Бронированные машины вывозили активы из банка Raiffeisen, преодолевая свыше 1300 км. Дополнительно зафиксировано 19 рейсов с золотыми слитками на 130 млн долларов и евро. Общая стоимость перемещенных средств достигла 20 млрд евро.

Инцидент привлек внимание, когда на тот момент еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остановил один из таких фургонов Volkswagen с «ценным грузом», принадлежащих украинской спецслужбе, после чего австрийскому перевозчику разрешили продолжить путь.

В центре внимания также оказалась дипломатическая переписка о проезде украинского фургона Volkswagen со спецгрузом во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Это означает, что дело не просто слухи, а доказанный факт, о котором австрийские власти знали. Что было в этих 200 кг? Наличные деньги, золото, оружие, документы или что-то совершенно другое?» – заявил генеральный секретарь Партии свободы Кристиан Хафенекер.

Он подчеркнул, что Австрия остается нейтральным государством и не является транзитным коридором для иностранных разведок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию деньги и драгметалл.

Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота, 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей). В июне новый премьер Петер Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину.