Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Оппозиция Австрии узнала о перевозке через границу «тайного груза» Украины
В Австрии требуют объяснений о «тайном грузе» Украины на границе
Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) запросила в профильных ведомствах комментарии о перевезенных через австрийскую границу 200 кг секретного груза и ценностей на миллиарды евро, принадлежащих украинским спецслужбам.
С весны 2022 года было оформлено 1011 деклараций на вывоз валюты из австрийской столицы в зону боевых действий на общую сумму 11,85 млрд евро и 7,7 млрд долларов, пишет Kronen Zeitung.
Бронированные машины вывозили активы из банка Raiffeisen, преодолевая свыше 1300 км. Дополнительно зафиксировано 19 рейсов с золотыми слитками на 130 млн долларов и евро. Общая стоимость перемещенных средств достигла 20 млрд евро.
Инцидент привлек внимание, когда на тот момент еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остановил один из таких фургонов Volkswagen с «ценным грузом», принадлежащих украинской спецслужбе, после чего австрийскому перевозчику разрешили продолжить путь.
В центре внимания также оказалась дипломатическая переписка о проезде украинского фургона Volkswagen со спецгрузом во время Всемирного экономического форума в Давосе.
«Это означает, что дело не просто слухи, а доказанный факт, о котором австрийские власти знали. Что было в этих 200 кг? Наличные деньги, золото, оружие, документы или что-то совершенно другое?» – заявил генеральный секретарь Партии свободы Кристиан Хафенекер.
Он подчеркнул, что Австрия остается нейтральным государством и не является транзитным коридором для иностранных разведок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию деньги и драгметалл.
Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота, 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей). В июне новый премьер Петер Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину.