Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен заранее раскрывать темы телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.
«Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.
Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.
Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.
Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.