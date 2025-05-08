Биткойн превысил отметку в 100 тыс. долларов впервые с февраля

В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры

Мосгорсуд ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию»

Tекст: Дарья Григоренко

Мосгорсуд принял решение о ликвидации «Узбекской национально-культурной автономии» столицы. Поводом для разбирательства стал иск Минюста, после которого была организована комплексная проверка структуры, говорится в Telegram-канале «Царьград ТВ».

В ходе проверки выяснилось, что автономия не находилась по адресу регистрации и не реагировала на многочисленные требования ведомства предоставить отчеты о деятельности, составе руководства, расходах бюджета и использовании собственности. Также в уставе организации отсутствовали обязательные сведения о структуре некоммерческой организации, что противоречит нескольким статьям Гражданского кодекса РФ.

Диаспора не предоставила отчеты о своей деятельности за 2020, 2021 и 2022 годы, несмотря на предупреждения, вынесенные в декабре 2023-го и марте 2024-го. Как отмечается, эти требования были проигнорированы, в результате чего суд постановил исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее экс-руководитель совета «Узбекской национально-культурной автономии» Бахром Исмаилов заявил об «экспансии узбеков» в России. В апреле лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить обстоятельства получения гражданства и деятельности Исмаилова.