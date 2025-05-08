Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.0 комментариев
Биткойн превысил отметку в 100 тыс. долларов впервые с февраля
Стоимость биткойна на торговой площадке Binance впервые с 7 февраля 2025 года превысила 95 тыс. долларов.
В 18:21 по московскому времени курс криптовалюты увеличился на 3,1% и составил 100,05 тыс. долларов. Спустя пять минут рост ускорился, и биткойн стоил уже 100,71 тыс. долларов, что на 3,79% выше предыдущих показателей, передает ТАСС.
В апреле сообщалось, что курс биткойна стремительно увеличился, достигнув отметки выше 90 тыс. долларов впервые за более чем месяц.