Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
Биткойн впервые с марта подорожал до 90,5 тыс долларов
Курс биткойна стремительно увеличился, достигнув отметки выше 90 тыс. долларов впервые за более чем месяц.
Стоимость биткойна на бирже Binance впервые с 7 марта превысила 90 тыс. долларов, передает ТАСС. В 16.41 по московскому времени криптовалюта подорожала на 2,98% и достигла 90 092 долларов.
Позднее, к 16.46, биткойн ускорил рост и достиг уровня в 90 499 долларов, что на 3,45% выше предыдущих показателей. Данный скачок стал самым значительным за последние недели на фоне стабилизации рынка криптовалют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января курс биткоина на платформе Binance достиг рекордных 109,588 тыс. долларов, что было на 3,63% выше предыдущего значения.
Однако в последние недели стоимость биткоина стала снижаться, достигнув отметки в 94 тыс. долларов после введения США новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
Финансовый эксперт Владимир Григорьев выразил мнение, что на курс биткоина будут влиять лояльное отношение президента США Дональда Трампа и ограниченные валютные транзакции в России.