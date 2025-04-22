Биткойн впервые с марта подорожал до 90,5 тыс долларов

Tекст: Ольга Иванова

Стоимость биткойна на бирже Binance впервые с 7 марта превысила 90 тыс. долларов, передает ТАСС. В 16.41 по московскому времени криптовалюта подорожала на 2,98% и достигла 90 092 долларов.

Позднее, к 16.46, биткойн ускорил рост и достиг уровня в 90 499 долларов, что на 3,45% выше предыдущих показателей. Данный скачок стал самым значительным за последние недели на фоне стабилизации рынка криптовалют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января курс биткоина на платформе Binance достиг рекордных 109,588 тыс. долларов, что было на 3,63% выше предыдущего значения.

Однако в последние недели стоимость биткоина стала снижаться, достигнув отметки в 94 тыс. долларов после введения США новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев выразил мнение, что на курс биткоина будут влиять лояльное отношение президента США Дональда Трампа и ограниченные валютные транзакции в России.