Эксперт предсказал влияние Трампа на курс биткоина

Эксперт Григорьев предсказал влияние Трампа на курс биткоина

Tекст: Александра Юдина

Финансовый эксперт отметил, что криптовалюты, в отличие от традиционных активов, не имеют фундаментальной стоимости, передает «Лента.ру».

Основными факторами, влияющими на их цену, остаются желание инвесторов продать дороже и позитивные новости из сферы криптовалют.

«Например, Трамп относится достаточно лояльно к криптовалютам. Ожидается, что при его правлении будут различные послабления, которые позволят инвесторам более активно инвестировать в криптовалюту. Плюс он сам выпустил какую-то криптовалюту и его супруга, и успели уже на этом подзаработать. Эти новости – один из самых главных факторов, который влияет на рост биткоина», – заявил Григорьев.

Эксперт также подчеркнул, что в условиях санкций расчеты в криптовалютах становятся актуальными для России. Он добавил, что значительная часть расчетов в стране перешла в крипту из-за затрудненного использования долларов и евро.

Григорьев отметил, что санкции не ослабнут, что может способствовать дальнейшему росту криптовалютного рынка.

Он также заявил, что не берется точно прогнозировать, насколько вырастет биткоин, но допустил, что цена может достигнуть 120 тыс. долларов.

Тем временем стоимость криптовалюты Donald Trump OFFICIAL TRUMP за сутки увеличилась в четыре раза, достигнув максимума в 34,5 доллара, а общий оборот торгов достиг более 10,5 млрд долларов.