Биткоин подешевел из-за рисков торговых войн

Биткоин снизился на 6% до 94 тыс. долларов на фоне новых пошлин США

Tекст: Мария Иванова

В понедельник стоимость биткоина снизилась на 6%, оказавшись вблизи отметки 94 тыс. долларов. На криптовалютной бирже Binance цена биткоина составила 94 167,9 доллара, что на 5,87% меньше предыдущего дня, передает РИА «Новости».

По информации CoinMarketCap, который учитывает более 20 криптобирж, средняя стоимость биткоина упала на 5,83% до 94 260,82 доллара. Такое снижение связывается с рисками новых торговых войн.

Президент США Дональд Трамп анонсировал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Эти меры включают пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на товары из Китая.

Инвесторы опасаются влияния торговых войн на мировую экономику, что уже сказалось на фондовых рынках Азии и фьючерсах на индексы Уолл-стрит.

«Война пошлинами Трампа влияет на весь рынок», – отметила глава BTC Markets Кэролайн Боулер. По ее словам, опасения каскадом распространяются на альткоины и биткоин.

Ранее курс биткоина на платформе Binance достиг рекордных 109,588 тыс. долларов, что на 3,63% выше предыдущего значения.

Между тем сообщалось, что на курс будут влиять лояльное отношение президента США Дональда Трампа и ограниченные валютные транзакции в России.