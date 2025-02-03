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WSJ: Пошлины Трампа нанесли ущерб США до введения
Торговые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады, Мексики и Китая, начали оказывать негативное влияние на американцев еще до их официального введения, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
ТАСС сообщает, что редакционная статья газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявила об экономическом ущербе от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против Канады, Мексики и Китая, хотя они еще не вступили в силу. В статье WSJ подчеркивается, что несмотря на то, что пошлины вступят в силу только во вторник, эффект от них уже ощущается в США.
Редакция WSJ отметила, что Трамп признал возможность негативного воздействия своих тарифов и заявил, что оно может привести к «некоторой боли» для американцев, однако добавил, что в долгосрочной перспективе это должно стать началом «нового золотого века» для страны. Однако, как отмечает газета, «боль уже начинается».
Авторы WSJ также подчеркнули, что пошлины являются «сокрушительным ударом» для Мексики и Канады, и ни одна страна или отрасль экономики не может считать себя защищенной от подобной политики. Это, по их мнению, может заставить не только союзников, но и конкурентов США пересмотреть свою зависимость от американского рынка, а последствия такого пересмотра пока сложно предсказать.
Напомним, что Трамп подписал указ о введении пошлин в минувшую субботу. В отношении импорта из Мексики и Канады они составят 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%. На китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%. Эти меры вступят в силу 4 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19, а также заявил, что Китай, Канада и Мексика не смогут помешать введению тарифов со стороны США, подчеркивая вину Канады и Мексики в контрабанде наркотиков. Президент также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня.