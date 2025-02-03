WSJ: Пошлины Трампа нанесли ущерб США до введения

Tекст: Ольга Иванова

ТАСС сообщает, что редакционная статья газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявила об экономическом ущербе от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против Канады, Мексики и Китая, хотя они еще не вступили в силу. В статье WSJ подчеркивается, что несмотря на то, что пошлины вступят в силу только во вторник, эффект от них уже ощущается в США.

Редакция WSJ отметила, что Трамп признал возможность негативного воздействия своих тарифов и заявил, что оно может привести к «некоторой боли» для американцев, однако добавил, что в долгосрочной перспективе это должно стать началом «нового золотого века» для страны. Однако, как отмечает газета, «боль уже начинается».

Авторы WSJ также подчеркнули, что пошлины являются «сокрушительным ударом» для Мексики и Канады, и ни одна страна или отрасль экономики не может считать себя защищенной от подобной политики. Это, по их мнению, может заставить не только союзников, но и конкурентов США пересмотреть свою зависимость от американского рынка, а последствия такого пересмотра пока сложно предсказать.

Напомним, что Трамп подписал указ о введении пошлин в минувшую субботу. В отношении импорта из Мексики и Канады они составят 25%, с исключением для канадских энергоресурсов, где тарифы будут 10%. На китайские товары будут введены дополнительные тарифы в размере 10%. Эти меры вступят в силу 4 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19, а также заявил, что Китай, Канада и Мексика не смогут помешать введению тарифов со стороны США, подчеркивая вину Канады и Мексики в контрабанде наркотиков. Президент также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня.