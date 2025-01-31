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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    15 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    14 комментариев
    31 января 2025, 01:55 • Новости дня

    Трамп опроверг просьбы Си Цзиньпина по Тайваню

    Трамп заявил, что Си Цзиньпин не просил его отказаться от поддержки Тайваня

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не пытался склонить его к отказу от американской поддержки Тайваня, подчеркнув, что такие вопросы не поднимались в их обсуждениях.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не просил его отказаться от поддержки Тайваня. В ответ на вопрос журналистов в Белом доме Трамп подчеркнул: «Мы никогда не обсуждали это».

    Исторически Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Власти Китая считают Тайвань своей провинцией, и Пекин постоянно заявляет о своих территориальных претензиях.

    США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году, установив их с КНР, при этом продолжая поддерживать неофициальные контакты с Тайванем. США являются основным поставщиком вооружений на остров, что, по оценке МИД КНР, превысило 70 млрд долларов за несколько лет. Недавно помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о намерении Вашингтона увеличить темпы поставок оружия Тайваню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Майкл Пенс в ходе визита на Тайвань призвал администрацию Трампа продолжать предоставлять острову помощь и средства для самообороны, подчеркивая крепкие связи между странами. Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel. На Тайване семерых отставных офицеров обвинили в создании «отрядов убийц» и шпионских сетей для возможного содействия Народно-освободительной армии Китая, включая планы вербовки военнослужащих и сбор информации о стратегических объектах.

    30 января 2025, 06:59 • Новости дня
    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне

    Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана

    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Как передает ТАСС, в Вашингтоне произошло столкновение в воздухе пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60 Blackhawk. Инцидент случился около 21:00 по местному времени. На момент столкновения самолет выполнял рейс из Уичито, штат Канзас, и направлялся в аэропорт имени Рейгана.

    На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По информации телеканала NBC, как минимум четверо из них были доставлены в больницы. Американские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в районе реки Потомак.

    ТАСС также сообщает, что вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. В момент столкновения на его борту находилось трое военнослужащих. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование инцидента.

    Президент США Дональд Трамп был проинформирован о происшествии. Посольство России в США выясняет, не могли ли находиться граждане РФ среди пострадавших или участников инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Canadair CL-415, который участвовал в тушении пожара в Калифорнии, столкнулся с дроном и вынужден был совершить посадку. Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 после крушения в аэропорту Муан с 179 жертвами. Черные ящики самолета Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за четыре минуты до крушения, что усложняет расследование.

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    30 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал вертолет виновником авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Трамп, выступая в Белом доме, обвинил экипаж вертолета в провокации авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне. По его словам, экипаж самолета авиакомпании American Airlines действовал верно и следовал установленному курсу при посадке, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что вертолет, по какой-то причине, находился на той же высоте, что и самолет в момент столкновения. «Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», – заявил президент.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, выразив соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 03:50 • Новости дня
    Маск отказался от Нобелевской премии и других наград

    Илон Маск заявил об отсутствии интереса к Нобелевской премии мира и другим наградам

    Маск отказался от Нобелевской премии и других наград
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск, глава американского ведомства DOGE, заявил, что не интересуется получением Нобелевской премии мира, несмотря на его номинацию за поддержку свободы слова.

    По информации ТАСС, Илон Маск, возглавляющий новое американское ведомство DOGE, сказал, что ему не нужны никакие премии, включая Нобелевскую премию мира. Это заявление он сделал в социальной сети X, ответив на новость о своей номинации. Маск написал: «Я не хочу никаких премий».

    Ранее депутат Европарламента Бранко Гримс выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира. Он отметил, что Маск заслуживает награды за поддержку «основополагающего права человека на свободу слова». Это выдвижение стало возможным благодаря активности Маска в продвижении свободных коммуникаций и выражения мнений в интернете, что, по мнению Гримса, соответствует духу премии.

    Нобелевская премия мира вручается за значительные усилия в укреплении мира и свободы, и номинация Маска вызвала широкий резонанс в политических и общественных кругах. Однако сам Маск, как видно из его заявления, не стремится к наградам, предпочитая сосредоточиться на своих проектах и предпринимательской деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента Бранко Гримс выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года за его вклад в защиту свободы слова, а ранее глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Дональда Трампа в случае его выдвижения на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем.

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    30 января 2025, 13:22 • Новости дня
    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном

    Эксперт Горбачев: К авиакатастрофе в Вашингтоне привела несогласованность гражданских диспетчеров и военных

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана перегружен. В таких обстоятельствах диспетчеры могли проявить невнимательность, что и привело к столкновению пассажирского самолета и военного вертолета, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Он также допускает, что трагедия произошла из-за недопонимания между специалистами гражданской авиации и военными.

    «Причиной столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, скорее всего, стал человеческий фактор», – считает Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. Он напомнил, что аэропорт имени Рональда Рейгана «колоссально перегружен». В таких условиях диспетчеры могли проявить невнимательность.

    Впрочем, эксперт допускает, что произошло недопонимание между специалистами гражданской авиации и военными. Горбачев объясняет: военные должны были пролететь первыми, а пассажирский самолет необходимо было направить на второй круг. «Но, судя по всему, этого сделано не было. Кроме того, Пентагон мог не предупредить гражданских о планах полета», – допускает он.

    «На мой взгляд, второй вероятной причиной трагедии стала несогласованность действий американских структур. Расследование покажет, что привело к катастрофе, но инцидент свидетельствует о проблеме управления воздушным движением в США», – подчеркнул спикер. Он уточнил, что в данном случае «соседство» военного и гражданского сектора могло привести к нарушению правил безопасности полета.

    Собеседник на этом фоне обратил внимание на участившиеся случаи опасного сближения американских самолетов. Так, в январе этого года в аэропорту Финикса два судна едва не столкнулись при заходе на посадку. До этого, в декабре 2024-го, два самолета практически столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лос-Анджелеса. Вырисовывается весьма опасная тенденция. «Американцам явно следует разобраться с системой управления воздушным движением», – заключил Горбачев.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено. Как отмечает агентство Reuters, авиакатастрофа может стать самой смертельной с 2001 года.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

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    30 января 2025, 08:37 • Новости дня
    Guardian: Украина потрясена приостановкой всех программ внешней помощи США

    Tекст: Александра Юдина

    Украина потрясена после решения президента США Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов, пишет Guardian.

    По данным британской газеты, решение Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало потрясение на Украине, передает РИА «Новости».

    Остановка финансирования в одночасье заморозила многие проекты, которые ранее реализовывались с поддержкой Соединенных Штатов.

    В публикации рассказывается о неудачных попытках киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых критически важных программ.

    «Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», – пишет источник газеты.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    При этом администрация Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания. Кроме того, Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    30 января 2025, 03:09 • Новости дня
    Трамп поручил подготовить Гуантанамо для содержания до 30 тыс. мигрантов

    Дональд Трамп разработал указ о размещении до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тысяч нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается подписать указ о временном размещении до 30 тыс. нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе. Как сообщает ТАСС, такое заявление Трамп сделал во время выступления в Белом доме. Он уточнил, что места в Гуантанамо предназначены для содержания наиболее опасных преступников, которые, по его словам, угрожают безопасности американцев.

    Трамп отметил, что многие из этих мигрантов настолько опасны, что их нельзя доверить другим странам. «Так что мы пошлем их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – заявил он. Президент также подписал законопроект, получивший название по имени Лейкен Райли, американки, убитой нелегальным мигрантом в 2024 году. Закон позволяет задерживать и депортировать нелегальных мигрантов, обвиняемых в преступлениях, до решения суда.

    Планы Трампа вызвали резкую реакцию на Кубе. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал их актом жестокости, а министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья подчеркнул, что Гуантанамо – это территория Кубы, незаконно оккупированная США. Кубинские власти оценивают инициативу Трампа как нарушение прав человека и международного права.

    Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году и с тех пор вызывает критику со стороны правозащитников из-за правового вакуума, в котором оказываются заключенные. При Бараке Обаме был издан указ о ее закрытии, но он так и не был исполнен. Сейчас Гуантанамо снова становится предметом международных споров из-за планов администрации Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U в связи с новым указом президента Дональда Трампа, требующим всесторонней оценки условий программы. Администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до полутора тыс. в день, акцентируя внимание на тех, кто подозревается в преступлениях. МИД Колумбии объявил о снятии напряженности в отношениях с США, которая возникла после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами.

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    30 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США уже установили контакт с Россией в вопросе передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что американская сторона уже вступила в контакт с Россией по вопросу передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, передает ТАСС. Он подтвердил это в ответ на вопрос корреспондента, сказав: «Мы уже связались [по этому вопросу] с Россией».

    Американский лидер подчеркнул готовность США оказать помощь в процессе передачи останков на родину.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате этого столкновения, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

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    30 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Fox News: США хотят депортировать граждан бывшего СССР и Югославии

    Tекст: Александра Юдина

    Иммиграционная служба США сообщила о планах депортации 1182 граждан бывших СССР и Югославии к ноябрю 2024 года, включая 845 человек из Югославии и 337 из СССР, сообщает Fox News.

    Американское ведомство сообщило о планах депортации 1182 лиц, имеющих гражданство бывшего СССР и Югославии, к ноябрю 2024 года, передает RT.

    Среди них 845 человек с паспортом Югославии, 337 граждан СССР и 254 человека из Чехословакии.

    В иммиграционной службе США пояснили, что депортация касается лиц, на которых были изданы соответствующие приказы. Эти меры связаны с изменениями в иммиграционной политике, направленными на усиление контроля и соблюдение иммиграционных законов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп начал реализовывать свои обещания по депортации нелегальных мигрантов, особенно мексиканцев, которых США переправляют через погранпереходы с Мексикой, а других латиноамериканцев – по воздуху, а также инициировал торгово-миграционную войну с Колумбией.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам, включая украинцев, временно проживать в стране.

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    30 января 2025, 20:12 • Новости дня
    МИД допустил отказ России от ограничений на ядерный арсенал

    МИД: Россия может отойти от ограничений ядерного арсенала из-за ПРО США

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия может пересмотреть ограничения ядерного арсенала из-за развития американской ПРО, заявил посол МИД РФ Григорий Машков, отметив, что это может произойти на фоне конфронтации с Западом.

    Россия рассматривает возможность снятия количественных ограничений на свой ядерный арсенал в ответ на развитие системы противоракетной обороны (ПРО) США, пишет ТАСС, ссылаясь на статью Григория Машкова, посла по особым поручениям МИД РФ, опубликованную в журнале «Международная жизнь».

    Машков отметил, что в текущей международной обстановке говорить о стратегической стабильности уже невозможно, так как на глобальной арене появилось много новых игроков, оказывающих влияние на ракетный баланс.

    Дипломат подчеркнул, что в условиях конфронтации с Западом, который ведет открытую политику по нанесению стратегического ущерба России, может возникнуть необходимость пересмотра ограничений на ядерные и ракетные арсеналы. Он предположил, что Россия может рассмотреть вариант наращивания этих арсеналов как в количественном, так и в качественном плане.

    Машков также указал, что дальнейшее развитие глобальной системы ПРО США ставит под угрозу перспективы сокращения стратегических наступательных вооружений и поддержание стратегической стабильности на прежних условиях. Это подчеркивает необходимость пересмотра подхода России к ядерной политике в новых международных реалиях.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил министру обороны представить проект системы ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней, чтобы защитить страну от угрозы ракетных атак.

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    30 января 2025, 06:07 • Новости дня
    Британский кандидат в послы США признал ошибку критики Трампа

    Британский кандидат в послы США Питер Мандельсон назвал ошибочной свою критику Трампа в 2019 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат на пост посла Великобритании в США Питер Мандельсон признал ошибку своей критики в адрес Дональда Трампа в 2019 году, когда назвал его «почти что расистом».

    Как сообщает ТАСС, Питер Мандельсон, предложенный премьер-министром Великобритании Киром Стармером на должность посла в США, назвал свои прежние критические высказывания о Дональде Трампе ошибочными. Мандельсон, влиятельный член Лейбористской партии, об этом заявил в интервью телеканалу Fox News.

    В 2019 году он подверг критике Трампа, называя его «почти что расистом» и обвиняя в неуважении к британскому правительству. Теперь же политик считает свои заявления необдуманными и признает изменения в своем отношении к бывшему президенту США. Он отметил, что впечатлен динамичностью и энергией, с которой Трамп подошел к своим обязанностям.

    По данным Financial Times, Мандельсон получил агреман на назначение послом, хотя официального подтверждения этой информации еще нет. Ранее британские СМИ предполагали, что назначение может быть заблокировано из-за его связей с китайскими компаниями через консалтинговую фирму Global Counsel.

    Карен Пирс пока остается главой британской дипмиссии в Вашингтоне. Назначение Мандельсона на эту должность станет исключительным случаем, когда послом станет политик, а не профессиональный дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская журналистка Диана Панченко резко отреагировала на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что либеральному телеканалу MSNBC может грозить закрытие из-за падения рейтингов ведущей Рейчел Мэддоу, что, по его мнению, свидетельствует о близости канала к «смерти». Трамп также потребовал от Епископальной церкви и служительницы извинений за увещевания о мигрантах и ЛГБТ на церковной службе в Вашингтоне, которую он назвал политизированной и скучной.

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    30 января 2025, 20:32 • Новости дня
    Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, среди жертв которой были россияне.

    Как сообщает ТАСС, во время выступления Трампа в Белом доме журналисты задали ему вопрос, был ли у него какой-либо контакт с Путиным по поводу авиакатастрофы. Президент США ответил: «Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]».

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    30 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Володин направил в Конгресс США обращение из-за данных о покушении на Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил официальное обращение в Конгресс США в связи с информацией о возможной подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина, озвученной американским журналистом Такером Карлсоном.

    В документе Госдума выразила крайнее возмущение данной информацией, подчеркнув, что обсуждение физического устранения президента России может быть расценено как акт международного государственного терроризма, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

    Депутаты считают, что молчание Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на данное обвинение можно интерпретировать как доказательство их вины и попытку избежать ответственности.

    Госдума подчеркнула, что обсуждение организации убийства главы государства является серьезным преступлением и несет угрозу глобальной безопасности, что может привести к ядерной войне. В связи с этим депутаты потребовали от Конгресса США провести тщательное расследование и в случае подтверждения факта наказать виновных.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления. Также Володин назвал администрацию Байдена «бандитами и убийцами».

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    30 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп: В авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил

    Трамп заявил, что в крушении вертолета в Вашингтоне никто не выжил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном – вертолета и самолета – никто не выжил, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «К сожалению, выживших нет», – цитирует Трампа ТАСС.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    30 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Трамп пригрозил выдворением участникам пропалестинских протестов

    Трамп распорядился высылать иностранных студентов за участие в пропалестинских акциях

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены депортировать иностранных студентов и лиц без американского гражданства, участвовавших в пропалестинских протестах, следует из исполнительного приказа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, предусматривающий выдворение иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, участвовавших в протестах в поддержку Палестины, передает ТАСС.

    В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о намерении США активно бороться с антисемитизмом, применяя все доступные и уместные правовые инструменты для преследования, выдворения или привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном притеснении или насилии на почве антисемитизма.

    Агентство Reuters поясняет, что новый приказ позволяет «быстро аннулировать» студенческие визы тех, кто поддерживает ХАМАС. Таким образом, участники пропалестинских акций, не имеющие американского гражданства, могут оказаться под угрозой выдворения из страны.

    Ранее более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Позже Дональд Трамп предложил расселить палестинцев из сектора Газа в арабских странах, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Также правительство США отменило временный статус защиты для венесуэльских мигрантов, ранее защищавший их от депортации, что коснется около 600 тыс. человек, проживающих в стране.

    Кроме того, Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

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    30 января 2025, 12:13 • Новости дня
    По статье о наемничестве объявили в розыск двух американцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Граждане Соединенных Штатов Роберта Вардаро и Бенджамина Рида обвинили в наемничестве на стороне Украины, их объявили в международный розыск по решению прокуратуры ДНР.

    Прокуратура ДНР утвердила обвинительные заключения по делам Роберта Вардаро и Бенджамина Рида, подозреваемых в участии в боях на стороне Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Обвиняемые объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их.

    Согласно версии следствия, с февраля 2022 года по май 2024 года Бенджамин Рид участвовал в боях в составе Нормандской бригады, а затем Избранной роты. За свои услуги он получил эквивалент более 1,2 млн рублей. Роберт Вардаро, в свою очередь, вступил в Интернациональный легион и получил 346 тыс. рублей.

    По данным ведомства, Рид ранее служил в Корпусе армейской военной полиции США, участвовал в боевых действиях в Ираке и Мали, работал наемником в Афганистане и профессионально занимался единоборствами. Роберт Вардаро служил в Корпусе морской пехоты США, командировался в Ирак, Афганистан и Сирию.

    Ранее CNN сообщал, что свыше 20 американских наемников пропали на передовой на Украине.

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