Экс-вице-президента США Майкл Пенс призвал администрацию Трампа оказывать помощь и поддержку Тайваню

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, бывший вице-президент США Майкл Пенс обратился к новой администрации Дональда Трампа с призывом продолжать поддержку Тайваня. Пенс подчеркнул важность предоставления острову средств для самообороны в ходе своего визита в Тайбэй, где его принял лидер Тайваня Лай Циндэ.



Пенс отметил, что Тайвань и США поддерживают крепкую дружбу, основанную на общих ценностях свободы и прав человека. Он выразил уверенность, что Америка не оставит своих союзников в этом регионе. В своей речи на образовательном форуме в Тайбэе он также призвал свободолюбивые страны подтвердить свою приверженность защите Тайваня.

Бывший вице-президент США отметил, что восприятие Китая Вашингтоном изменилось, однако подчеркнул неизменное уважение и поддержку народа Тайваня со стороны американцев. Он считает, что такие отношения выходят за рамки географических и культурных ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отставных офицеров на Тайване обвинили в том, что они создавали «отряды убийц» и шпионские сети для возможного содействия Народно-освободительной армии Китая, включая планы вербовки военнослужащих и сбор информации о стратегических объектах, об этом сообщается в статье.

Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel, как стало известно из материалов Bloomberg.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином очень хорошим для обеих стран, в ходе которого обсуждались вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы.

