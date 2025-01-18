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    Британия нацелилась на Одессу и Очаков
    США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    В Госдуме предложили сдавать после девятого класса только два предмета
    Отоларинголог порекомендовала зимой греть наушники руками
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Гросси сообщил о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе
    Эксперт объяснил признание «Молдовагазом» долга перед Газпромом
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    18 января 2025, 04:46 • Новости дня

    Пенс призвал США продолжить поддержку Тайваня

    Экс-вице-президента США Майкл Пенс призвал администрацию Трампа оказывать помощь и поддержку Тайваню

    Tекст: Денис Тельманов

    Майкл Пенс в ходе визита на Тайвань призвал администрацию Трампа продолжать предоставлять острову помощь и средства для самообороны, подчеркивая крепкие связи между странами.

    Как пишет ТАСС, бывший вице-президент США Майкл Пенс обратился к новой администрации Дональда Трампа с призывом продолжать поддержку Тайваня. Пенс подчеркнул важность предоставления острову средств для самообороны в ходе своего визита в Тайбэй, где его принял лидер Тайваня Лай Циндэ.

    Пенс отметил, что Тайвань и США поддерживают крепкую дружбу, основанную на общих ценностях свободы и прав человека. Он выразил уверенность, что Америка не оставит своих союзников в этом регионе. В своей речи на образовательном форуме в Тайбэе он также призвал свободолюбивые страны подтвердить свою приверженность защите Тайваня.

    Бывший вице-президент США отметил, что восприятие Китая Вашингтоном изменилось, однако подчеркнул неизменное уважение и поддержку народа Тайваня со стороны американцев. Он считает, что такие отношения выходят за рамки географических и культурных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставных офицеров на Тайване обвинили в том, что они создавали «отряды убийц» и шпионские сети для возможного содействия Народно-освободительной армии Китая, включая планы вербовки военнослужащих и сбор информации о стратегических объектах, об этом сообщается в статье.

    Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel, как стало известно из материалов Bloomberg.

    Избранный президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином очень хорошим для обеих стран, в ходе которого обсуждались вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы.

    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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    17 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    Балицкий выразил мнение, что введение санкций США против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически официально признает ее и саму Запорожскую область частью России, передает ТАСС.

    «США расширили антироссийские санкции на ряд физлиц и организаций, в число которых попала и Запорожская атомная электростанция. С учетом того, что и МАГАТЭ упорно называет ЗАЭС украинской, США ввели антироссийские санкции против «украинской» атомной станции. Введением санкций в отношении Запорожской АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области к Российской Федерации», – заявил Балицкий.

    Губернатор также отметил, что его отношение к санкциям остается неизменным. Он подчеркнул, что частота введения санкций лишь укрепляет уверенность в том, что они идут верным путем. По его словам, санкции не влияют на работу региона, строительство мирной жизни и развитие родной земли.

    Напомним, Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.

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    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    17 января 2025, 17:42 • Новости дня
    Ушаков: Представителей России на инаугурации Трампа не будет

    Помощник президента Ушаков сообщил об отсутствии российских представителей на инаугурации Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «На инаугурации никто не будет представлять Россию», – заявил Ушаков журналистам, передает ТАСС. Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января и пройдет в Вашингтоне.

    Ранее Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что стало отступлением от традиции. На церемонию приглашены лидеры правых европейских партий. Также был опубликован новый инаугурационный портрет Трампа.

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    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    17 января 2025, 10:43 • Новости дня
    Орбан: После окончания конфликта на Украине санкции против России будут выброшены в окно

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия уверена, что после завершения украинского конфликта санкции будут выброшены в окно, а с Россией будет создана новая система отношений без ограничений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что в ближайшем будущем, особенно в 2025 году, мир ожидает новый период, который повлияет на вопросы войны, мира и санкций, передает ТАСС.

    «Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», – заявил Орбан.

    Премьер Венгрии подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении, так как лидеры Евросоюза пока не изменили свою позицию и поддерживают продолжение военного конфликта на Украине.

    Несмотря на текущие позиции европейских лидеров, Орбан остается оптимистично настроенным, считая, что в конечном итоге ситуация изменится.

    Ранее выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России.

    Агентство Bloomberg сообщало, что советники Трампа готовят стратегию по санкциям, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер для содействия мирному соглашению между Россией и Украиной.

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    17 января 2025, 23:39 • Новости дня
    Байден заявил о совместных путешествиях с Си Цзиньпином по Тибету

    Джо Байден заявил о поездках с Си Цзиньпином общей протяженностью 27 тыс. км

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден рассказал о совместном с председателем КНР Си Цзиньпином путешествии, в ходе которого они преодолели более 27 тыс. км и посетили Тибет.

    Президент США Джо Байден заявил, что во время своей политической карьеры преодолел в общей сложности более 27 тыс. км вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет ТАСС, Байден выступил на Конференции мэров в Вашингтоне и рассказал об этом путешествии, отметив, что они вместе с Си посетили Тибет.

    Байден объяснил, что их встречи с Си Цзиньпином продлились 90 часов. «Мы проехали 17 000 миль», – отметил он, добавив, что был с Си на Тибетском плато. По его словам, китайский лидер интересовался, как можно описать Америку одним словом, и Байден выбрал слово «возможности».

    Однако президент не уточнил, когда именно состоялось это путешествие и в каких обстоятельствах они встретились. При этом известно, что 82-летний Байден нередко допускает оговорки в своих выступлениях. В одном из последних, он произнес бессвязный набор слов при упоминании президента России Владимира Путина, что вызвало недоумение у слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встретился президент США Джо Байден с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества; на этой встрече лидеры приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием; также Си Цзиньпин обсудил с Джо Байденом обвинения в масштабной кампании кибершпионажа, направленной на американские телекоммуникации.

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    17 января 2025, 23:50 • Новости дня
    Дуров пообещал улучшить модерацию в Telegram после допроса во Франции

    Павел Дуров на допросе во Франции обещал усилить модерацию контента в Telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Сооснователь Telegram Павел Дуров в ходе допроса во Франции заверил следователей, что модерация контента будет усилена, и сообщил об удалении миллионов аккаунтов за нарушения.

    Сооснователь Telegram Павел Дуров дал показания следователям во Франции, сообщает ТАСС. Допрос состоялся 6 декабря прошлого года. Дуров подчеркнул, что мессенджер создавался не для преступников. Он пообещал усилить модерацию и отметил, что каждый месяц удаляется 15-20 млн аккаунтов за нарушения. Также были раскрыты данные 10 тыс. пользователей по запросу властей ряда стран за последние шесть месяцев.

    В ходе допроса Дуров отметил, что преступления совершаются не только через Telegram, приводя в пример конкурентов. В ответ на вопрос о времени принятия мер он заявил, что осознал серьезность ситуации после задержания во Франции летом 2024 года. Радиостанция France Info отметила, что администрация Telegram ответила на около 100 запросов Службы защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции с конца августа по конец сентября, что значительно меньше числа ежегодных запросов.

    Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 августа его задержание завершилось, и он предстал перед судом, где обвинен по шести пунктам, включая соучастие в администрировании платформы для незаконных транзакций. Это может караться до 10 лет тюрьмы и штрафом 500 тыс. евро. Судебный следователь оставил его под надзором с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, запрещено покидать Францию, он должен дважды в неделю являться в полицейский участок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, платформа Telegram увеличила количество удовлетворенных запросов США о передаче данных пользователей после задержания ее основателя Павла Дурова во Франции в августе 2024 года. Жители Евросоюза сталкиваются с ограничениями доступа к ряду российских Telegram-каналов в рамках санкций, в то время как в России каналы западных СМИ доступны, заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров. В 2024 году число подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн пользователей, а выручка сервиса достигла рекордного уровня, сообщил его сооснователь Павел Дуров.

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    17 января 2025, 07:46 • Новости дня
    Белый дом предупредил о рисках из-за ограничения Россией экспорта урана

    Белый дом заявил об угрозе перебоев в выработке энергии из-за ограничения Россией экспорта урана

    Tекст: Александра Юдина

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана вызвало обеспокоенность в Белом доме из-за возможных перебоев в атомной энергетике США и их союзников, заявил замсоветника президента по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

    По его словам, ограничение создает угрозу перебоев в выработке энергии на атомных электростанциях Соединенных Штатов и их союзников, передает РИА «Новости».

    «Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников», – заявил Сингх.

    Эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров отметил, что ограничения на поставки обогащенного урана в США ввел Вашингтон.

    Он считает, что попытки американских чиновников обвинить Москву в возникновении рисков для американской атомной отрасли являются перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую. Уваров также уточнил, что мера не затронула напрямую организации, эксплуатирующие АЭС в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ограничит поставки урана в США, что станет силовым приемом в ответ на санкции. Сообщалось, что это решение может существенно повлиять на энергетическую отрасль США, поскольку страна сильно зависит от российского урана.

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    18 января 2025, 03:01 • Новости дня
    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

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    17 января 2025, 08:27 • Новости дня
    The Economist сообщил о крахе подготовленной во Франции бригады ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Элитная 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, столкнулась с массовым дезертирством солдат, что выявило недостатки в украинском военном командовании и разочаровало союзников Киева, пишет The Economist.

    Элитная 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской, обученная во Франции, оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства солдат, передает «Российская газета».

    Журналисты указали, что это свидетельствует о серьезных недостатках в украинском военном командовании.

    По данным издания, проблемы с дезертирством и мобилизацией указывают на бездействие высшего армейского руководства Украины.

    Некоторые генералы закрывают глаза на проблему, тогда как другие обвиняют в этом подчиненных. Все это вызывает разочарование у союзников Киева.

    Журналисты также отметили, что сложившаяся ситуация с 155-й бригадой подрывает доверие к военной подготовке украинских военнослужащих, осуществляемой зарубежными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли штурмовой взвод при попытке окружения российских сил у Двуречной.

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    18 января 2025, 01:14 • Новости дня
    В киевских школах дети начали играть в принудительную мобилизацию

    В киевских школах учителей напугала игра детей в принудительную мобилизацию

    Tекст: Денис Тельманов

    В киевской школе дети играли в «военкомов», имитируя методы мобилизации и применяя силовые захваты, что вызвало беспокойство среди учителей и родителей.

    В одной из киевских школ дети начали играть в военкомов, применяя друг на друге силовые приемы. В телеграм-канале издания «Страна» была опубликована фотокопия сообщения учителя из чата с родителями, в котором он призывал провести беседу о последствиях подобных игр. Учитель отметил, что во время перемены дети пытались воспроизвести захваты, имитируя работу территориальных центров комплектования, и один из моментов чуть не закончился травмой.

    На фоне общенациональной мобилизации, объявленной на Украине с февраля 2022 года, в телеграм-каналах и социальных сетях регулярно появляются кадры, где сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах. Этот метод получил название «бусификация», что стало словом 2024 года, согласно онлайн-словарю украинского языка и сленга «Мыслово».

    Власти Украины прилагают все усилия, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы. Различные видео, демонстрирующие силовую мобилизацию, часто публикуются в социальных сетях, показывая конфликты граждан с военкомами. Военкоматы активизировали рейды по общественным местам, что вызывает рост напряженности среди населения, а мужчины стремятся покинуть страну, иногда рискуя жизнью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября украинские студенты-мужчины обязаны проходить базовую военную подготовку, отказ от которой ведет к отчислению из вуза, в то же время Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий украинским женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет исключительно по собственному желанию, а украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО.

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    17 января 2025, 09:05 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона назвал санкции против России безумием

    Экс-советник Пентагона Макгрегор посчитал стремление США навредить России безумным шагом

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал абсурдом ужесточение санкций США против России, предполагая, что это выставит США в нелепом свете и отдалит от Европы.

    Макгрегор счел идею ужесточения санкций против России безумием, передает РИА «Новости».

    Он выразил мнение, что такие действия могут вытеснить США из Европы и выставить страну в нелепом свете.

    «Идея о том, что нам следует ужесточить санкции или найти новые способы попытаться навредить России, – это настоящее безумие. Это вытеснит нас из Европы и заставит выглядеть нелепо», – подчеркнул Макгрегор.

    Экс-советник Пентагона добавил, что США необходимо признать за Россией право и возможность отстаивать свои интересы.

    Макгрегор также отметил, что Европа стремительно ускользает из-под влияния США, что подчеркивает необходимость переоценки подходов к внешней политике Вашингтона.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер. В США допустили ужесточение антироссийских санкций при Трампе.

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    18 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Суд в США приговорил экс-министра Мозамбика к тюремному сроку

    Экс-глава Минфина Мозамбика осужден в США на 8,5 года за коррупцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг получил 8,5 года тюрьмы за скрытие кредитов на сумму 2 млрд долларов, однако с учетом уже отбытых 6 лет ему осталось провести за решеткой 2,5 года.

    Суд в Нью-Йорке вынес приговор бывшему министру финансов Мозамбика Мануэлю Чангу, передает Bloomberg. Чанг был осужден на 8,5 года тюрьмы по обвинению в коррупции и сокрытии крупных кредитов. Его арестовали в ЮАР в декабре 2018 года по запросу США.

    Обвинение касалось сокрытия кредитов на сумму до 2 млрд долларов, выданных мозамбикским компаниям под государственные гарантии в американском банке. Судья Николас Гарауфис отметил, что Чанг причастен к мошенничеству на международном уровне и отмыванию денег, что стало причиной огромного долгового скандала в Африке. Тем не менее, ему зачли уже отбытые 6 лет под стражей.

    Чанг возглавлял министерство финансов Мозамбика с 2005 по 2015 год. В июле 2023 года он был экстрадирован в США из ЮАР после долгих судебных разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Мозамбика затонул паром, в результате чего погибли не менее 90 человек, включая детей; скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков в Мапуту, по предварительной версии причиной смерти стал инсульт; не менее 33 человек погибли вследствие массового побега заключенных из тюрьмы в Мозамбике, который произошел на фоне манифестаций оппозиции.

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    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    17 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Ростех заявил о возможностях РСЗО «Торнадо-С» поражать несколько целей

    Ростех сообщил о возможности «Торнадо-С» поражать удаленные цели одним залпом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская РСЗО «Торнадо-С» может поражать несколько удаленных друг от друга целей одним залпом благодаря применению управляемых снарядов и автоматизированной системе управления огнем.

    По информации из госкорпорации «Ростех», российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» оснащены автоматизированной системой управления огнем и аппаратурой подготовки пуска. Это позволяет оперативно принимать и обрабатывать данные о цели, корректировать их и разводить снаряды по различным объектам, передает ТАСС.

    При использовании управляемых реактивных снарядов, «Торнадо-С» может поражать с высокой точностью несколько целей, разнесенных по дальности и направлению, одним залпом пусковой установки. Как сообщили в Ростехе, комплекс способен накрыть площадь в 12 футбольных полей за один залп, и его характеристики постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта.

    В Ростехе подчеркнули, что скорость работы системы «Торнадо-С» не позволяет противнику оперативно реагировать на ее огневую мощь, не дает времени опомниться и прийти в себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо». В приграничном районе Курской области российские войска поразили колонну украинской военной техники с использованием «Торнадо-С». Также сообщалось, что «Торнадо» является российской реактивной системой залпового огня.

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