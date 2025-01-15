Bloomberg: США введут новые ограничения на экспорт чипов в Китай

Tекст: Вера Басилая

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные ограничения на поставки чипов в Китай, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Агентство передает, что новые меры будут объявлены в среду и затронут такие компании, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics и Intel, которым предстоит более тщательно проверять китайских контрагентов. Ограничения будут касаться чипов, производимых по техпроцессу 14-16 нанометров и ниже, что ужесточает уже существующие меры.

Хотя новые ограничения не будут распространяться на китайские компании, не находящиеся в черном списке США, их основная цель – выявление китайских юридических лиц, занимающихся высокотехнологичными разработками. Меры направлены на предотвращение передачи Китаю новейших чипов, которые могут быть использованы для развития технологий искусственного интеллекта. Это связано с появившимися ранее сообщениями о том, что чипы производства TSMC были якобы тайно переданы китайской компании из черного списка, несмотря на существующие ограничения.

История рестрикций на экспорт полупроводников в Китай началась еще в октябре 2022 года. Тогда Вашингтон начал предпринимать меры, чтобы ограничить доступ Пекина к новейшим технологиям, которые могли бы способствовать развитию высокотехнологичных отраслей в Китае.

Министерство коммерции Китая включило в список экспортного контроля 28 американских компаний с целью защиты национальной безопасности и интересов страны.

В ноябре США потребовали от Тайваня прекратить поставки передовых чипов в Китай. Ранее сообщалось, что США намерены ввести ограничения на продажу чипов и оборудования в Китай, сосредоточив меры на компаниях, производящих полупроводниковое оборудование.