Китай ограничил экспорт продукции двойного назначения для 28 компаний США

Tекст: Валерия Городецкая

Минкоммерции КНР ввело ограничение на экспорт продукции двойного назначения для 28 американских компаний, передает ТАСС. Ведомство заявило, что данное решение принято в соответствии с Законом о контроле за экспортом и Положениями об экспортном контроле за товарами двойного назначения в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств по нераспространению.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте регулятора, начиная со 2 января 2025 года экспорт китайской продукции двойного назначения в интересах этих компаний будет возможен только при наличии специального разрешения Министерства коммерции КНР. Среди компаний, которые подпадают под действия новых мер, выделяются такие гиганты, как General Dynamics, Lockheed Martin Corporation и Boeing Defence, Space & Security.

Китайские власти подчеркнули, что новые меры направлены на поддержание национальной безопасности и предотвращение возможного нераспространения технологий.

Ранее китайские власти ввели санкции против семи американских оборонных компаний за поставки вооружений Тайваню, что стало ответом на действия США, нарушающие принцип «одного Китая».