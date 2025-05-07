  • Новость часаИндия назвала цели авиаударов по Пакистану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки
    Пакистан заявил о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
    Келлог: Украина предложила развести войска на 30 километров
    Латвия и Литва запретили полет в Москву самолету с Вучичем
    Индия назвала цели авиаударов по Пакистану
    Пакистан нанес ракетные удары по Индии
    На подлете к Москве сбиты украинские беспилотники
    «Северяне» отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
    «Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый испытательный полет
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    7 мая 2025, 09:55 • Новости дня

    Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о роли США во Второй мировой.

    По ее словам, Дональд Трамп склонен преувеличивать роль США во Второй мировой войне и делать на этом политическую карьеру, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что Трамп всегда был склонен к гиперболизации и эмоциональному подходу.

    Захарова также выразила мнение, что США переживают не только экономический и политический, но и глубокий нравственный кризис.

    По ее словам, американский народ плохо знает собственную историю и даже хуже мировой географии.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    6 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    @ ООО «Газпром межрегионгаз»

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии 80-летия Великой Победы в России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах воинской славы в рамках акции «Храним огонь Победы».

    Торжественная церемония прошла на мемориале павшим воинам «Журавли» в Петербурге. В мероприятии приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители «Газпрома», ветераны, юнармейцы и жители разных регионов страны.

    Министр энергетики заявил: «Сегодня одновременно загорелось 80 Вечных огней по всей территории Российской Федерации в память о великих людях, о дважды победителях. Тех, кто победил в той войне, а потом вернулся, израненный и уставший, и совершил свой второй подвиг, своим трудом сделав нашу страну великой державой. Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются Вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. И сегодня уже их дети, внуки и правнуки точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы наша страна, как всегда, была великой. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена».

    Акция «Храним огонь Победы» стартовала в феврале 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого времени каждую неделю к природному газу подключаются новые Вечные огни. Самые западные, восточные, северные и южные мемориалы, участвующие в акции, расположены в Калининградской, Приморской, Ханты-Мансийской областях и Карачаево-Черкесии соответственно. До Дня Победы планируется перевести на сетевой газ более 130 Вечных огней.

    Ранее в Александровском саду прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Кроме того, в рамках всероссийской акции по газификации мемориалов в Ульяновской, Псковской областях и Коми зажгли Вечный огонь в честь героев войны.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Коментарии (25)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

    Коментарии (13)
    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга

    В Петербурге заменили копию «Родины-матери» в сандалиях после жалоб горожан

    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На площади Победы в Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях, что вызвало негодование горожан, после жалоб петербуржцев скульптуру заменили.

    В Петербурге на площади Победы установили копию статуи «Родина-мать» в необычном облике – монумент был «обут» в сандалии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».

    Горожане отметили, что оригинальная скульптура в Волгограде выполнена босой, и резко раскритиковали нововведение.

    Местные жители выразили недовольство и потребовали убрать скандальную копию до 9 мая. По их мнению, такой вид памятника не соответствует историческому образу и оскорбляет память героев.

    Администрация города не дала официальных комментариев по поводу ситуации. Однако, по данным Telegram-канала «78 Новости», необычный монумент уже заменили на другую композицию.

    Ранее в Волгограде разгорелся скандал из-за рекламы «Сбермаркета» с изображением «Родины-матери». Власти города потребовали убрать баннеры с этой рекламой. Представители «Сбермаркета» принесли извинения за использование памятника в рекламной кампании.

    Коментарии (18)
    6 мая 2025, 17:18 • Новости дня
    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы

    Помощник президента Ушаков опроверг участие военных КНДР в параде Победы

    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Парад Победы на Красной площади 9 мая примет военные подразделения из 13 зарубежных государств, однако военнослужащие Корейской народной армии не будут принимать участие в параде, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Военных КНДР в этом списке нет, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналистов о возможном участии военнослужащих Корейской народной армии представитель Кремля ответил: «Я назвал все страны, которые участвуют».

    Он уточнил, что КНДР будет представлена только на уровне посла, но также «будет еще одна интересная встреча».

    Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут 29 иностранных лидеров.

    В Кремле допустили участие военных КНДР в параде 9 Мая.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (10)
    6 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    Rutube, VK и «Яндекс» отказались от рекламы в День Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Крупнейшие отечественные IT-компании Rutube, VK и «Яндекс» приняли решение отказаться от показа коммерческой рекламы 9 Мая, подчеркнув значимость праздника.

    В Telegram-канале видеохолдинга Rutube указано, что на платформе весь день будет действовать акция «День тишины»: с полуночи до конца суток пользователи не увидят ни одного рекламного ролика.

    Интернет-портал о высоких технологиях CNews сообщает, что VK реализует аналогичные меры: пользователи сервисов VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассников» смогут смотреть любые фильмы, передачи и ролики без рекламы в течение всего дня, а также получить доступ к образовательным проектам, приуроченным к 80-летию Победы на специальном сайте. Кроме того, метаканал «Дзена», посвященный памятной дате, также будет работать без рекламы.

    В пресс-службе «Яндекса» также отметили, что коммерческая реклама 9 Мая не будет размещаться на главной странице ya.ru, а также на сервисах «Кинопоиск», «Яндекс музыка», «Афиша» и «Книги». Вместо этого пользователи увидят тематические подборки фильмов, книг и песен праздничной тематики, передает ТАСС.

    Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров подчеркнул, что «День Победы – важнейший день для всех россиян», и выразил надежду, что инициативы помогут аудитории глубже познакомиться с историей страны.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан, что опасаться войны в ближайшее время не стоит, подчеркнув важность воспитания молодежи.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что завтра войны не будет, передает РИА «Новости».

    Лукашенко отметил, что Запад пытается навязать свое видение и подчинить память о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул важность борьбы за умы и сердца молодежи: если эта борьба будет выиграна, удастся избежать войны.

    Президент Белоруссии считает необходимым уделять особое внимание воспитанию молодежи, чтобы обеспечить мирное будущее страны.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что в мире сейчас идет война СМИ за умы людей. Он предупредил, что вслед за этим может начаться горячая война.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Любимыми песнями о Великой Отечественной войне можно назвать «Темная ночь» и «Журавли», сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Он также рассказал, что его супруга певица Валерия любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».

    «В тот период – во времена ВОВ – писались шедевры. Практически все песни выдающиеся. Наверное, моя самая любимая – "Темная ночь, только пули свистят по степи". В моем детстве у нас был черно-белый телевизор, и мы часто смотрели фильмы. Для примера, когда шел фильм "17 мгновений весны", на улице не было ни души – все сидели по домам и смотрели. Крутили и кинокартину "Два бойца", где как раз и исполнил мной любимую песню Марк Бернес. Я вырос на военных фильмах», – делится Пригожин.

    Также он вспоминает, что часто смотрел художественный фильм «Летят журавли», где исполняется песня Яна Френкеля «Журавли», которая также навсегда осталась в его памяти и вызывает «особые чувства».

    «Моя супруга певица Валерия поет песни военных лет – "Синий платочек", "Гляжу в озера синие" и многие другие. Здесь сложно выбрать одну любимую. А в этом году она будет исполнять песню "С чего начинается Родина" в "Квартирнике" у Евгения Маргулиса 9 мая», – заключил Пригожин.

    Ранее российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский среди своих самых любимых песен времен Великой Отечественной войны назвал «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная». Он подчеркнул, что с рядом из них у него связаны теплые воспоминания, а также отметил важность поднятия духа для страны во все времена.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Трамп анонсировал важное заявление 8 или 9 мая

    Трамп пообещал объявить позитивные новости до поездки на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать важное и позитивное заявление «по очень важной теме» 8 или 9 мая.

    В разговоре с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что объявление состоится до его деловой поездки на Ближний Восток, передает ТАСС.

    «Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», – подчеркнул Трамп. Он добавил, что новость не обязательно будет касаться сферы торговли.

    По его словам, объявление «по очень важной теме». будет сделано перед отъездом на Ближний Восток.

    Трамп подчеркнул, что это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной тем.

    Президент США в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 09:12 • Новости дня
    ФСО раскрыла неизвестные детали подписания капитуляции нацистской Германией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Федеральной службе охраны раскрыли исторические детали подписания итогового Акта о капитуляции Германии, отметив, что Москва не согласилась с порядком утверждения документа.

    Историческими подробностями подписания итогового Акта о капитуляции Германии поделился советник директора ФСО Сергей Девятов, передает ТАСС. Он напомнил, что идея безоговорочной капитуляции Германии была сформулирована президентом США Франклином Рузвельтом еще в январе 1943 года и стала позицией всех стран Антигитлеровской коалиции.

    Перед общей капитуляцией была серия частных: сначала капитулировали группы армий в Италии, Берлине, Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне, Северо-Западной Германии, а также в Баварии и Западной Австрии.

    Общий итоговый Акт был подписан 7 мая 1945 года в 2.41 во французском Реймсе. Документ обязывал немецких военных прекратить сопротивление и сдаться союзникам. От Германии его подписал генерал-полковник Альфред Йодль, от СССР – генерал-майор Иван Суслопаров, от США – генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, а от Франции – Франсуа Севез.

    При этом советское руководство не одобрило процедуру подписания, так как текст не был согласован с СССР и, по мнению Москвы, отодвигал вклад страны на второй план. Девятов отметил, что Суслопаров подписал документ по собственной инициативе без согласования с Кремлем, добавив оговорку, что возможен другой акт по требованию союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии. В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке. ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешний момент является неподходящим для возвращения России в G7, заявил президент США Дональд Трамп, раскритиковав исключение России из «Большой восьмерки».

    Президент США ответил отрицательно на вопрос, может ли пригласить Россию вновь стать участником G7. Он заявил, что «сейчас неподходящее время», передает РИА «Новости».

    При этом он раскритиковал решение исключить Россию из G8: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заблокировали антироссийское заявление G7 в апреле. Ранее Трамп предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

    Коментарии (8)
    6 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    WP: ВСУ могут планировать удары не по Москве, а по другим регионам России на 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские официальные лица считают маловероятным атаку на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам, сообщило The Washington Post (WP).

    Украинские военные источники заявили издания The Washington Post, что попытка атаки на парад Победы в Москве маловероятна из-за усиленных мер ПВО. По словам одного из представителей, «даже если будет попытка, она не увенчается успехом», поскольку российские системы ПВО переброшены для защиты столицы. Источник отметил, что удары возможны по другим регионам, но не по Москве.

    Другой украинский чиновник подчеркнул, что атака по Красной площади может вызвать ответные действия России и раздражение со стороны США. Он назвал слухи о планах Киева атаковать парад «нагнетанием».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова: Зеленский глумится над памятью участников войны

    Tекст: Вера Басилая

    «Актер-комик» Владимир Зеленский, угрожая параду Победы в Москве, окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра, он предал свой народ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной угрозе безопасности на параде Победы в Москве 9 мая являются предательством по отношению к украинскому народу, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский «окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра».

    Дипломат отметила, что подобные угрозы и заявления Зеленского являются подтверждением «террористической сущности киевского режима». Захарова добавила, что этим «актер-комик» не только проявил неуважение к ветеранам своей страны, но и «попытался унизить ветеранов России». По ее мнению, такие действия являются «глумлением» над памятью участников войны.

    Она также заявила, что Зеленский предал всех: собственный народ, которому обещал мирную жизнь, своего деда-фронтовика, а также «народ и национальность». Захарова считает, что ради своего положения и поддержки со стороны Запада Зеленский готов принести в жертву свою страну.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 01:50 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщают СМИ.

    У него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также запланированы переговоры между делегациями Венесуэлы и России в узком и расширенном форматах. В столице Мадуро примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве. По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

    Коментарии (0)
    Главное
    Стали известны подробности ударов Индии по целям в Пакистане
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    Президент Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    Москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    К власти в ФРГ пришла хромая коалиция

    Выборы нового канцлера в ФРГ ознаменовались историческим событием. Фридрих Мерц стал первым лидером страны, которому удалось прийти к власти по итогам лишь повторного голосования в Бундестаге. Эксперты отмечают, что произошедшее указывает на серьезный разлад внутри новой правящей коалиции Германии. Сумеет ли Мерц побороть противоречия среди собственных союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............