Мерц увидел «небольшой шанс» завершения конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Мерц заявил о небольшом шансе завершения конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире немецкого телеканала ARD заявил, что сейчас существует «небольшой шанс» завершения конфликта на Украине, передает ТАСС.

Также Мерц отметил, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о его встрече в Киеве сразу после того, как она состоялась. Канцлер не исключил возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, уточнив, что такой звонок возможен только при согласовании с европейскими партнерами и Соединенными Штатами.

«Конечно, это вариант», – отметил Мерц в эфире NTV, добавив, что подобная инициатива должна быть полностью прозрачной для союзников и общественности.

Политик подчеркнул, что все будут проинформированы о контактах как до, так и после них.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на установление 30-дневного перемирия на Украине уже на этих выходных.

МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что при временном прекращении огня поставки вооружений Киеву должны прекратиться, иначе Украина получит преимущество.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что долгосрочное решение кризиса невозможно только через прекращение огня, требуется устранить первопричины конфликта, включая угрозы безопасности для России.