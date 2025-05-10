Песков объяснил необходимость прекратить поставки оружия Киеву при перемирии

Tекст: Антон Антонов

«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» – заявил Песков в интервью ABC News, фрагмент которого показали в пятницу.

Журналистка прервала его и заявила, что Москва добивается прекращения поставок вооружений. «Если мы заключаем временное перемирие…» – начал отвечать пресс-секретарь, но его снова перебили. «Вы хотите, чтобы (поставки) оружия были остановлены», – сказала журналистка, слова которой приводит ТАСС.

Песков пояснил, что без выполнения этого условия перемирие «будет иметь преимущество для Украины», которая сможет проводить «тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и воспользуется прекращением огня для подготовки новых военных и отдыха уже участвующих в боях. «Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» – заявил он.

Песков сказал, что Киев «не готов к незамедлительным переговорам». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов». Также Песков указал, что «сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно».

«Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», – заявил Песков. Он пояснил, что России приходится «продолжать военную операцию», так как «под рукой» нет «мирных и дипломатических средств».

Песков выразил надежду, что посредничество США позволит «убедить киевский режим» продемонстрировать «немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе Россию призывают к 30-дневному перемирию на Украине. Песков заявил, что идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов.