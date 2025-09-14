Bild сообщил о переговорах Германии с талибами по депортации афганцев

Bild: Германия начала переговоры с талибами по масштабной депортации афганцев

Tекст: Ольга Иванова

Немецкое правительство начало переговоры с движением «Талибан*» по вопросам масштабной депортации афганских граждан из Германии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild. В публикации отмечается, что по инициативе министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта планируется создать новый механизм высылки афганцев, который должен сделать процедуру «значительно легче, регулярнее и в большем масштабе, чем до сих пор». Официальный Берлин рассчитывает осуществлять депортации не только чартерными, но и регулярными рейсами.

По данным Bild, за 2024 год в Германии было зарегистрировано более 108 тыс. тяжких преступлений, в совершении которых подозреваются граждане Афганистана. Всего на конец прошлого года в стране находились около 461 тыс. выходцев из Афганистана, из которых почти 350 тыс. претендовали на статус беженца.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркивал, что контакты между ФРГ и движением «Талибан» носят исключительно технический характер, а о признании их правительства речи не идет. Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус также напомнил, что Германия не намерена признавать талибов, несмотря на возможное начало прямых переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии обсудили с представителями Афганистана вопросы депортации афганских граждан.