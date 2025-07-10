Bild сообщил о тайной сделке Берлина с талибами по мигрантам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия и Афганистан ведут через посредников переговоры о секретной сделке по возвращению афганских граждан на родину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт ранее заявил о возможности прямых переговоров с движением «Талибан*» для депортации преступников с афганским гражданством, однако официальный представитель правительства Германии отметил, что страна не планирует признавать правительство талибов, несмотря на обсуждение прямых контактов.

По данным Bild, бывший президент Афганистана Хамид Карзай недавно встречался с экс-главой разведки ФРГ Августом Ханнингом в берлинском отеле «Адлон», вероятно, для подготовки секретной договоренности. Ханнинг заявил изданию: «Во время доверительной встречи в ресторане China Club произошел интенсивный обмен мнениями между мной и Карзаем».

По словам бывшего главы разведки, Карзай хоть и ушел в отставку в 2014 году, но остается центральной фигурой-посредником и обладает тесными контактами с нынешними властями Афганистана. На встрече обсуждались основы стратегического партнерства между Германией и Афганистаном, в том числе вопросы гуманного и упорядоченного возвращения афганских граждан, инвестиций и использования сырьевых ресурсов страны. Карзай назвал условием депортаций «уважение человеческого достоинства». По информации Bild, Карзай может вернуться в Берлин в августе.

Представитель МВД ФРГ на запрос Bild заявил, что правительство не располагает информацией о проведенной встрече.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мюнхене выходец из Афганистана совершил наезд на людей на автомобиле. В результате происшествия погибли двухлетняя девочка и ее мать. Пострадали как минимум 39 человек.