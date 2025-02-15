  • Новость часаКремль не получал сигналов о желании западного бизнеса вернуться в Россию
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    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    15 февраля 2025, 21:18 • Новости дня

    Мать с двухлетней дочерью погибли после наезда автомобиля в Мюнхене

    Tекст: Мария Иванова

    После наезда автомобиля в Мюнхене, совершенного выходцем из Афганистана, скончались двухлетняя девочка и ее мать, всего пострадали как минимум 39 человек, собщила Федеральная прокуратура ФРГ.

    Жертвами наезда автомобиля в Мюнхене стали мать и ее двухлетняя дочь, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 13 февраля на углу Дахауэрштрассе и Зайдльштрассе, где автомобиль, управляемый выходцем из Афганистана, врезался в группу людей. Пострадали как минимум 39 человек.

    Расследование ведет Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается делами, представляющими угрозу нацбезопасности. Следствие считает инцидент исламистски мотивированным преступлением.

    Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, что привлекло значительное внимание общественности и властей.

    На место трагедии прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил: «Человек, который совершает нечто подобное, должен быть наказан самым жестким образом и, разумеется, если он не имеет права на пребывание в стране, должен по отбытии наказания покинуть ее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемый в наезде на участников демонстрации в Мюнхене признался, что умышленно совершил преступление из-за радикальных религиозных взглядов, в результате, как сообщалось ранее, пострадали 36 человек, среди них двое получили тяжелые травмы.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене.


    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

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    14 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в Группу семи (G7).

    Она заявила журналистам во время Мюнхенской конференции по безопасности, что на данный момент «не может быть нормального сотрудничества» с Россией, однако она не исключила возможность его возобновления в будущем, передает ТАСС.

    «Если мы все ступим на путь мира <…>, то затем, конечно, это может означать, что мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», – подчеркнула Бербок.

    В контексте недавнего телефонного разговора между президентами России и США, министр отметила, что важно сделать первые шаги к урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, если будет найден путь к миру, то «весь мир и прежде всего Европа вздохнут с облегчением».

    Президент США ранее выразил намерение вернуть Россию в состав G7. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не проявляет интереса к возвращению в G7, отдавая предпочтение сотрудничеству в G20, где видит больший потенциал для экономического роста.

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    15 февраля 2025, 15:15 • Видео
    Разведку США возглавила «агент России»

    В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

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    14 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Шольц объявил о планах уйти из политики

    Шольц объявил о планах уйти из политики после завершения карьеры канцлера

    Шольц объявил о планах уйти из политики
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем намерении уйти из политики после завершения карьеры в качестве главы правительства.

    В видеоподкасте Jung & Naiv Шольц сказал: «Мой план «А» заключается в том, что я буду переизбран на пост канцлера». Однако, по его словам, это не означает, что он планирует продолжать политическую деятельность после завершения своей карьеры в качестве канцлера, передает ТАСС.

    Шольц выразил желание вернуться к статусу «обычного гражданина» после окончания его срока на посту.

    Издание Politico ранее писало, что канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с давлением внутри Социал-демократической партии Германии на фоне кризиса коалиции и падающих рейтингов.

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    14 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии

    Шольц заявил о риске для Германии из-за политики США по Украине

    Шольц обвинил США в угрозе безопасности Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил США в действиях, угрожающих безопасности Германии, после переговоров Путина и Трампа по украинскому кризису.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в своем видеообращении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) выразил обеспокоенность действиями администрации США в контексте украинского кризиса, пишет «Российская газета».

    «Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира», – подчеркнул он.

    По мнению Шольца, бездействие ставит под угрозу безопасность Германии и Европы. Канцлер заверил, что не допустит подобного развития событий, акцентировав на своей ответственности за безопасность страны и континента.

    Шольц также подчеркнул, что текущая ситуация позволит Берлину открыть доступ к денежным резервам правительства. Это, по его словам, создаст возможность поддерживать Украину без ущерба для других сфер деятельности Германии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск призвал Украину, страны ЕС и США объединиться для мирного разрешения украинского кризиса.

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    15 февраля 2025, 05:24 • Новости дня
    Назван способ для Шольца остаться канцлером при поражении СДПГ на выборах

    Bild указала на возможность для Шольца остаться канцлером Германии при поражении его партии на выборах

    Назван способ для Шольца остаться канцлером при поражении СДПГ на выборах
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Олаф Шольц может остаться канцлером Германии, даже если Социал-демократическая партия Германии проиграет досрочные парламентские выборы, пишет Bild.

    Согласно опросу, опубликованному Frankfurter Allgemeine Zeitung, 38% немецких избирателей еще не приняли окончательного решения, за какую партию они готовы проголосовать, передает ТАСС.

    Как пишет Bild, Шольц может остаться канцлером при условии формирования левой коалиции СДПГ, «Зеленых», «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» и Левой партии.

    Однако, чтобы этот сценарий стал реальностью, «Союз Сары Вагенкнехт» и Левая партия должны преодолеть пятипроцентный барьер, обеспечивающий им места в Бундестаге.

    Bild также отметила, что Шольц не исключает возможность союза с партией Вагенкнехт, хотя считает это затруднительным. Основной проблемой, по мнению издания, может стать достижение договоренности между «Союзом» и «Зелеными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц оценил свои шансы на переизбрание на уровне 60%, отметив, что многие избиратели еще не определились. Он заявил, что его план «А» заключается в переизбрании на пост канцлера, но это не означает продолжение политической карьеры после завершения работы во главе правительства. Шольц столкнулся с давлением внутри Социал-демократической партии Германии.

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    15 февраля 2025, 12:50 • Новости дня
    Шольц отверг идею «навязанного мира» по Украине

    Шольц отверг идею «навязанного мира» по Украине и заверил в поддержке Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не согласится с «навязанным миром» в вопросе Украины, выразив поддержку Украине и отметив необходимость помощи от США.

    По его словам, Германия не поддержит «навязанный силой мир» в отношении Украины, так как «крах Украины не приведет к миру», передает ТАСС.

    Шольц заявил о продолжении поддержки ВСУ даже после окончания конфликта, подчеркнув, что для этого потребуется значительная финансовая и логистическая помощь, отметив, что в этих усилиях Европе понадобится помощь США.

    Кроме того, канцлер заявил, что не допустит вмешательства в избирательную кампанию ФРГ, подчеркнув, что Германия сама решит, как поступать со своей демократией, отвергнув тем самым заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который критиковал отказ политических партий Германии сотрудничать с «Альтернативой для Германии».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

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    13 февраля 2025, 14:17 • Новости дня
    В результате наезда автомобиля на демонстрантов в Мюнхене пострадали более 20 человек

    Водитель в Мюнхене умышленно направил автомобиль в демонстрантов, ранены 20 человек

    В результате наезда автомобиля на демонстрантов в Мюнхене пострадали более 20 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мюнхене автомобиль умышленно въехал в толпу демонстрантов, ранив по меньшей мере 20 человек, включая детей; водитель задержан, один из злоумышленников был ранен.

    В результате инцидента в Мюнхене, когда автомобиль умышленно въехал в толпу, пострадали по меньшей мере 20 человек, включая детей, передает ТАСС. Известно, что двое из пострадавших получили серьезные увечья. Водитель автомобиля был задержан на месте происшествия.

    По данным газеты Bild, после наезда на место происшествия прибыла скорая помощь, которая занялась пострадавшими. Очевидцы, на которых ссылается радиостанция BR, отмечают, что автомобиль был намеренно направлен в толпу демонстрантов. Они также сообщают, что полиция, предположительно, открыла огонь по одному из предполагаемых злоумышленников.

    По словам очевидцев, один из злоумышленников был ранен и увезен с места происшествия на носилках. Детали произошедшего продолжают выясняться, на месте работают правоохранительные органы и службы экстренной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мюнхене автомобиль совершил наезд на группу людей, в результате чего несколько человек получили травмы, однако причины инцидента остаются неизвестными.

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    14 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Подозреваемый признался в умышленном наезде на людей в Мюнхене

    Подозреваемый признался в умышленном наезде на демонстрантов в Мюнхене по религиозным мотивам

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в наезде на участников демонстрации в Мюнхене признался, что умышленно совершил преступление, руководствуясь радикальными религиозными взглядами, в результате пострадали 36 человек.

    Представитель прокуратуры Мюнхена Габриэле Тильман заявила, что подозреваемый признался в намеренном наезде на участников демонстрации, сообщает ТАСС. По ее словам, мужчина заявил, что мотивом его действий были религиозные убеждения, которые прокуратура описывает как исламистские.

    По данным следствия, хотя мотивы подозреваемого связаны с исламистскими взглядами, нет свидетельств его участия в экстремистских или террористических группировках. Следователи продолжают выяснять, почему он выбрал именно профсоюзную демонстрацию и решил совершить преступление в тот день и в том месте.

    По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку. Ведется проверка его переписки в мессенджерах для выявления возможных сообщников или лиц, знали о его планах. В субботу он предстанет перед судом для формального ареста.

    Инцидент произошел 13 февраля около 10.30 по местному времени на углу улиц Дахауерштрассе и Зайдльштрассе, в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших в результате наезда автомобиля на демонстрантов в Мюнхене увеличилось до 36 человек, среди них два человека получили тяжелые травмы.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене.

    Происшествие в Мюнхене с наездом на толпу демонстрантов могло быть террористическим актом, заявил премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер.

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    12 февраля 2025, 23:17 • Новости дня
    Вайдель раскритиковала ЕС за бездействие по Украине

    Вайдель: ЕС ничего не сделал для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила о бездействии Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила, что ЕС в течение трех лет не смог ничего сделать для урегулирования конфликта на Украине, сообщило ТАСС.

    «Вот как это происходит! США и Россия ведут переговоры. ЕС, лишенный руководства, не может ничего сделать уже более трех лет», – написала Вайдель на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), отреагировав на телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    По ее словам, «Брюссель и Берлин были заняты разрушением континента – нелегальной миграцией, высокими ценами на энергоносители, высокими налогами, налогами на выбросы углекислого газа, запретами, бюрократией и разрушением промышленности».

    Ранее стало известно, что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. До этого президент США заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    15 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Вице-президент США встретился с кандидатом в канцлеры Германии от АдГ Вайдель

    Вице-президент США Вэнс встретился в Мюнхене с кандидатом в канцлеры ФРГ от «Альтернативы для Германии» Вайдель

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил представитель Вайдель Даниэль Тапп.

    «Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения DPA.

    Беседа состоялась в отеле в Мюнхене. По словам представителя Вайдель, разговор велся в «непринужденной и дружеской» атмосфере. Тапп также сообщил, что разговор длился около 30 минут. Вэнс и Вайдель обсудили украинский конфликт и так называемую стратегию «брандмауэра» традиционных немецких партий. Эта стратегия подразумевает отказ от сотрудничества с АдГ. Вэнс дал понять, что симпатизирует АдГ, сообщает DPA.

    По данным агентства, неназванный представитель Вэнса подтвердил встречу с Вайдель. Отмечается, что в ходе визита вице-президент США также провел переговоры с лидерами других политических партий Германии, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и главой администрации канцлера Вольфгангом Шмидтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс осудил немецкие партии за нежелание сотрудничать с «Альтернативой для Германии» и подчеркнул, что демократии, в том числе Германия, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг упреки со стороны вице-президента США.

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    15 февраля 2025, 01:54 • Новости дня
    Шольц отверг упреки со стороны вице-президента США

    Шольц в ответ на упреки со стороны Вэнса заявил о «защитной стене от крайне правых партий» в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг упреки со стороны вице-президента США Джея Ди Вэнса, который осудил немецкие партии за нежелание работать с «Альтернативой для Германии».

    Шольц заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «категорически отвергает» заявления Вэнса, сделанные на Мюнхенской конференции по безопасности. Шольц подчеркнул, что речь идет об «общем консенсусе» демократических партий, которые принимают во внимание «опыт национал-социализма» в Германии. «Это защитная стена от крайне правых партий», – заявил Шольц.

    Напомним, Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Он также отметил, что миграционный кризис в Европе не возник «в вакууме». По его мнению, кризис был спровоцирован серией осознанных решений европейских политиков в последние десять лет.

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    14 февраля 2025, 00:07 • Новости дня
    Шольц поддержал депортацию мигрантов после наезда на людей в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене, где автомобиль наехал на толпу людей.

    После инцидента в Мюнхене, когда автомобиль наехал на толпу людей, канцлер Германии Олаф Шольц высказался в поддержку депортации мигрантов, совершивших преступления, передает ТАСС. Шольц подчеркнул, что любой мигрант, не имеющий гражданства и совершающий подобные преступления, должен ожидать депортации.

    Напомним, инцидент произошел в четверг около 10:30 по местному времени. Машина наехала на группу людей на углу улиц Дахауерштрассе и Зайдльштрассе в Мюнхене, всего в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности.

    Полиция задержала подозреваемого, 24-летнего гражданина Афганистана, чье заявление на убежище ранее было отклонено. В квартире задержанного был проведен обыск.

    По данным полиции, пострадали 30 человек, включая детей, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер не исключил, что инцидент мог быть терактом. Генконсульство России пообещало уточнить наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене

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    15 февраля 2025, 19:50 • Новости дня
    Бербок: Самым дешевым способом защитить Украину было бы членство Киева в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины по сравнению с другими гарантиями, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что самым экономически эффективным решением для защиты Украины было бы обсуждение ее членства в НАТО, передает ТАСС.

    По мнению Бербок, это позволит избежать значительных финансовых затрат, связанных с другими формами гарантии безопасности, которые, в свою очередь, не обеспечивают полной защиты.

    Бербок подчеркнула, что вопрос членства Украины в НАТО следует снова вынести на повестку дня. Она отметила, что альтернативные меры безопасности требуют огромных финансовых средств и не обеспечивают стопроцентной безопасности. Эти слова прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждаются актуальные вопросы международной политики.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Также Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге отметила, что заявления США о членстве Украины в НАТО отражают реализм.

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    13 февраля 2025, 00:40 • Новости дня
    Шольц оценил шансы на переизбрание канцлером Германии в 60%

    Олаф Шольц оценил свои шансы на переизбрание канцлером Германии в 60%

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос издания Der Spiegel, оценил свои шансы на переизбрание на пост главы правительства на уровне 60%, заявив, что многие избиратели еще не определились с выбором.

    Как сообщает ТАСС, канцлер Германии Олаф Шольц высказался о своих шансах на переизбрание на пост главы правительства.

    В интервью немецким журналистам политик отметил, что оценивает свои перспективы на уровне 60%. Он подчеркнул, что многие избиратели все еще не определились с выбором, что может повлиять на исход выборов.

    Шольц также отказался детально обсуждать возможные коалиции после выборов, заявив, что это лишь предположения, которые не отражают всей серьезности вопроса.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила, что ЕС в течение трех лет не смог ничего сделать для урегулирования конфликта на Украине. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц призвал ЕС сплотиться и «не быть карликом» перед Вашингтоном.

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    14 февраля 2025, 17:50 • Новости дня
    Посла Германии в Грузии обвинили в борьбе с грузинским государством

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» обвинила немецкого посла Петера Фишера в «манипуляциях» и «борьбе против грузинского государства». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Дипломат заявил, что, «пока Грузия борется с «deep state», Евросоюз готовит Молдавию к вступлению и выделяет ей на это 1,8 млрд евро».

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал это заявление «манипуляцией чистой воды» и отметил, что «1,5 млрд Молдавия получит как кредит и только 300 млн в качестве помощи, при этом сумма делится на три года».

    «Этот посол, как и некоторые его коллеги, к сожалению, не впервые распространяют манипуляции, стимулируя напряженность в обществе», – сказал Махашвили.

    Его коллега, депутат от правящей партии Владимир Божадзе заявил, что Фишер «напрямую вовлечен в борьбу с нашим государством».

    Посол Фишер не впервые критикуется официальным Тбилиси за открытую поддержку грузинской оппозиции.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что Германия фактически не имеет посла в Грузии.

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