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Мать с двухлетней дочерью погибли после наезда автомобиля в Мюнхене
После наезда автомобиля в Мюнхене, совершенного выходцем из Афганистана, скончались двухлетняя девочка и ее мать, всего пострадали как минимум 39 человек, собщила Федеральная прокуратура ФРГ.
Жертвами наезда автомобиля в Мюнхене стали мать и ее двухлетняя дочь, передает ТАСС.
Инцидент произошел 13 февраля на углу Дахауэрштрассе и Зайдльштрассе, где автомобиль, управляемый выходцем из Афганистана, врезался в группу людей. Пострадали как минимум 39 человек.
Расследование ведет Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается делами, представляющими угрозу нацбезопасности. Следствие считает инцидент исламистски мотивированным преступлением.
Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, что привлекло значительное внимание общественности и властей.
На место трагедии прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил: «Человек, который совершает нечто подобное, должен быть наказан самым жестким образом и, разумеется, если он не имеет права на пребывание в стране, должен по отбытии наказания покинуть ее».
Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемый в наезде на участников демонстрации в Мюнхене признался, что умышленно совершил преступление из-за радикальных религиозных взглядов, в результате, как сообщалось ранее, пострадали 36 человек, среди них двое получили тяжелые травмы.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене.