Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Подозреваемый признался в умышленном наезде на людей в Мюнхене
Подозреваемый признался в умышленном наезде на демонстрантов в Мюнхене по религиозным мотивам
Подозреваемый в наезде на участников демонстрации в Мюнхене признался, что умышленно совершил преступление, руководствуясь радикальными религиозными взглядами, в результате пострадали 36 человек.
Представитель прокуратуры Мюнхена Габриэле Тильман заявила, что подозреваемый признался в намеренном наезде на участников демонстрации, сообщает ТАСС. По ее словам, мужчина заявил, что мотивом его действий были религиозные убеждения, которые прокуратура описывает как исламистские.
По данным следствия, хотя мотивы подозреваемого связаны с исламистскими взглядами, нет свидетельств его участия в экстремистских или террористических группировках. Следователи продолжают выяснять, почему он выбрал именно профсоюзную демонстрацию и решил совершить преступление в тот день и в том месте.
По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку. Ведется проверка его переписки в мессенджерах для выявления возможных сообщников или лиц, знали о его планах. В субботу он предстанет перед судом для формального ареста.
Инцидент произошел 13 февраля около 10.30 по местному времени на углу улиц Дахауерштрассе и Зайдльштрассе, в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших в результате наезда автомобиля на демонстрантов в Мюнхене увеличилось до 36 человек, среди них два человека получили тяжелые травмы.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене.
Происшествие в Мюнхене с наездом на толпу демонстрантов могло быть террористическим актом, заявил премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер.