Подозреваемый признался в умышленном наезде на людей в Мюнхене

Подозреваемый признался в умышленном наезде на демонстрантов в Мюнхене по религиозным мотивам

Tекст: Мария Иванова

Представитель прокуратуры Мюнхена Габриэле Тильман заявила, что подозреваемый признался в намеренном наезде на участников демонстрации, сообщает ТАСС. По ее словам, мужчина заявил, что мотивом его действий были религиозные убеждения, которые прокуратура описывает как исламистские.

По данным следствия, хотя мотивы подозреваемого связаны с исламистскими взглядами, нет свидетельств его участия в экстремистских или террористических группировках. Следователи продолжают выяснять, почему он выбрал именно профсоюзную демонстрацию и решил совершить преступление в тот день и в том месте.

По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку. Ведется проверка его переписки в мессенджерах для выявления возможных сообщников или лиц, знали о его планах. В субботу он предстанет перед судом для формального ареста.

Инцидент произошел 13 февраля около 10.30 по местному времени на углу улиц Дахауерштрассе и Зайдльштрассе, в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших в результате наезда автомобиля на демонстрантов в Мюнхене увеличилось до 36 человек, среди них два человека получили тяжелые травмы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за депортацию мигрантов, совершивших преступления, после инцидента в Мюнхене.

Происшествие в Мюнхене с наездом на толпу демонстрантов могло быть террористическим актом, заявил премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер.