Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.7 комментариев
Баварский премьер допустил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом
Баварский премьер допустил, что наезд на людей в Мюнхене мог быть терактом
Происшествие с наездом на толпу демонстрантов в Мюнхене могло быть террористическим актом, заявил премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер.
«Есть подозрение, что это теракт», – сказал Зедер, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Происшествие случилось в четверг около 10.30 по местному времени (13.30 мск), наезд произошел в нескольких минутах езды от Мюнхенской конференции по безопасности.
СМИ сообщали со ссылкой на очевидцев, что автомобиль якобы намеренно направили в толпу демонстрантов профсоюзной организации Ver.di. Отмечалось, что в машине было два человека, но в полиции назвали это спекуляцией.
Подозреваемый, находившийся за рулем, задержан, им оказался 26-летний выходец из Афганистана.