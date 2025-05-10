МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней

  • Новость часаПрекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу
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    Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    Эксперт предупредил о серьезных последствиях эскалации индо-пакистанского конфликта
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    0 комментариев
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    10 мая 2025, 15:34 • Новости дня

    МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней

    Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева к 30-дневному перемирию

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и его зарубежные союзники выразили готовность к полному прекращению огня на суше, в воздухе и на море сроком на 30 дней, начиная с понедельника, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи «коалиции желающих» заявил о готовности Киева и его союзников к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней начиная с понедельника, передает РИА «Новости».

    По его словам, перемирие должно охватить сушу, воздушное пространство и морские районы.

    Сибига уточнил, что после завершения встречи участники обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию конфликта с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора, в котором участвовал также Владимир Зеленский. Министр считает, что соблюдение 30-дневного перемирия позволит начать мирные переговоры.

    Ранее в Киев прибыл президент Франции Эммануэль Макрон вместе с лидерами Германии, Британии и Польши для участия во встрече коалиции желающих.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцатидневное прекращение огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея перемирия на Украине поддерживается Москвой, но требует обсуждения множества нюансов.

    9 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.

    Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.

    По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.

    В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».

    После этого одного из активистов столкнули в фонтан.

    Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    10 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после проведения парада Победы в Москве.

    По словам Кошковича, Киев задержал двух венгерских граждан под надуманным предлогом, передает РИА «Новости».

    Он указал, что эти действия были предприняты для отвлечения внимания от провала попыток сорвать парад Победы в Москве.

    Аналитик заметил, что действия украинских властей направлены на подрыв голосования венгров по вопросу ускоренного вступления страны в Евросоюз. По его мнению, спецоперация Киева против Венгрии обусловлена раздражением украинского руководства после событий в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже. На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.

    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Правящая партия Венгрии обвинила оппозицию в сговоре с СБУ.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф отверг критику переговоров США и России

    Уиткофф назвал невозможным решение конфликта на Украине без переговоров с Путиным

    Уиткофф отверг критику переговоров США и России
    @ Joyce N. Boghosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с президентом России Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    В интервью изданию Breitbart Уиткофф заявил, что отсутствие прямых переговоров не оставляет возможностей для разрешения ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если мы не будем с ним (Владимиром Путиным – ред.) разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа», – сказал он.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча прошла в Петербурге, вторая – в Москве.

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    10 мая 2025, 06:38 • Новости дня
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине

    Песков объяснил необходимость прекратить поставки оружия Киеву при перемирии

    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пояснив, что в противном случае Украина получит преимущество от перемирия.

    «Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» – заявил Песков в интервью ABC News, фрагмент которого показали в пятницу.

    Журналистка прервала его и заявила, что Москва добивается прекращения поставок вооружений. «Если мы заключаем временное перемирие…» – начал отвечать пресс-секретарь, но его снова перебили. «Вы хотите, чтобы (поставки) оружия были остановлены», – сказала журналистка, слова которой приводит ТАСС.

    Песков пояснил, что без выполнения этого условия перемирие «будет иметь преимущество для Украины», которая сможет проводить «тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска» и воспользуется прекращением огня для подготовки новых военных и отдыха уже участвующих в боях. «Так почему же мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» – заявил он.

    Песков сказал, что Киев «не готов к незамедлительным переговорам». Он напомнил, что президент России Владимир Путин «поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов». Также Песков указал, что «сейчас на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно».

    «Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», – заявил Песков. Он пояснил, что России приходится «продолжать военную операцию», так как «под рукой» нет «мирных и дипломатических средств».

    Песков выразил надежду, что посредничество США позволит «убедить киевский режим» продемонстрировать «немного большую гибкость, немного большую политическую волю и мудрость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе Россию призывают к 30-дневному перемирию на Украине. Песков заявил, что идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов.

    Коментарии (25)
    10 мая 2025, 05:23 • Новости дня
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пока в Москве проходил парад Победы, во Львове западники устроили «сборище» на «контрасте», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», – заявила Захарова в Telegram.

    По ее словам, представители стран Запада «работают креативно, на контрасте». Она опубликовала снимки, сделанные в Москве и Львове и подписанные «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище»

    На брифинге Захарова, как сообщается на сайте МИД, указывала, что Львов – «рассадник агрессивного украинского национализма, перешедшего в неонацизм», а сам состав участников «практически повторяет гитлеровскую коалицию времен Третьего рейха, дополненную бандеровской Украиной».

    «Сегодня в Москве люди, приехавшие со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, праздновали Великую Победу. А во Львове собрались министры иностранных дел ЕС и они были в трауре. Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож не получилось ничего», – заявила Захарова «Комсомольской правде».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ указывали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

    Коментарии (7)
    9 мая 2025, 23:28 • Новости дня
    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной

    Песков указал на множество нюансов вокруг идеи перемирия с Украиной

    Песков объяснил отношение России к идее перемирия с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея перемирия с Украиной «как таковая» поддерживается Москвой, но не может быть реализована без обсуждения множества нюансов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментируя идею 30-дневного перемирия, Песков указал, что данная «тема уже давно «бросалась» украинской стороной», передает ТАСС.

    «Тема перемирия, как только она была озвучена администрацией (президента США Дональда) Трампа, она была поддержана как таковая президентом (России Владимиром) Путиным с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом», – сказал Песков.

    Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию. Он заявил, что Россия «будет готова приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад».

    Кроме того, Песков заявил, что атака ВСУ с помощью беспилотников на областную администрацию в Белгороде показывает, как Украина соблюдает перемирие. Военные «анализируют ситуацию».

    Напомним, беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области.

    Песков также прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в эти выходные. Как отметил Песков, «нужно уточнить у господина Мерца», что тот имеет в виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине. Мерц выразил надежду, что уже на этих выходных сторонам конфликта удастся установить перемирие длительностью 30 дней на Украине. Белый дом выразил надежду на согласие России и Украины на 30-дневное перемирие.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, необходимо устранить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России.

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    10 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и продолжат действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима, отметили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что было зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, объявленного в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Нарушения были зафиксированы около Бессаловки и Павловки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» отразили атаку противника возле Липового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция РЭБ «Кракен» и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки отразили атаку противника в районе Валентиновки ДНР. Потери ВФУ составили более 110 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак противника в районах Новооленовки, Ульяновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Котляровки, Новосергеевки и Алексееви ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, у Богатыря, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

    Потери противника составили до 130 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение не соблюдавшим режим прекращения огня формированиям механизированной бригады ВСУ поблизости от Новоданиловки Запорожской области и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены более 20 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России удары не наносились, подчеркнули в Минобороны.

    За минувшие сутки средствами ПВО была уничтожена американская управляемая авиабомба JDAM, а также 86 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других бронемашин, 1561 боевая машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 237 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях.

    Накануне Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

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    10 мая 2025, 09:14 • Новости дня
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих», сообщает украинский канал «Общественное».

    По информации издания, европейских лидеров встретили на киевском вокзале глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига. Политики уже провели первые переговоры с украинскими коллегами, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало фотографии прибытия делегаций и их встречи с представителями украинской власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия, однако оно невозможно без обсуждения множества нюансов.

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    10 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому на фоне визита лидеров Евросоюза в столицу Украины.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал приезд представителей Евросоюза в Киев и резко высказался о Зеленском, отметив возможные последствия отмены перемирия.

    Политик задался вопросом, как Зеленский поступит, если Россия решит отменить трехдневное перемирие, установленное в честь 9 Мая, и откажется гарантировать безопасность европейских гостей в Киеве.

    Медведев добавил, что российская армия не занимается терроризмом, в отличие от украинской стороны. Он призвал Зеленского вспомнить свои слова о параде Победы в Москве.

    Глава майданного режима публично отказывался от перемирия, предложенного президентом России Владимиром Путиным на День Победы, и даже намекал на возможные провокации 9 мая. Медведев отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    В субботу в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск к проведению встречи так называемой «коалиции желающих». Макрон выразил готовность помочь началу диалога России и Украины.

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    9 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт высылает двух сотрудников украинской разведки после задержания на Украине двух человек, подозреваемых в работе на Венгрию, и обвинениях в адрес страны со стороны официальных властей в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия выслала двух сотрудников украинской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, передает ТАСС.

    Такое решение последовало после заявления Службы безопасности Украины о задержании на Украине двух якобы агентов венгерской военной разведки.

    «Мы не потерпим подобных действий Украины, дискредитирующих Венгрию и венгерский народ», – заявил Сийярто.

    Он подчеркнул, что Украина предпринимает враждебные действия в ответ на отказ Венгрии поставлять оружие или другую военную помощь Киеву. Глава МИд Венгрии отметил, что венгры выступают за мир, не поставляли и не будут поставлять оружие Украине и не позволят втянуть свою страну в конфликт.

    Глава МИД Венгрии сообщил, что решение о высылке и имена сотрудников украинских спецслужб были доведены до сведения посла Украины в Будапеште. Он также обвинил Киев в клеветнических измышлениях в адрес Венгрии, подчеркнув, что правительство не намерено с этим мириться.

    Ранее власти Венгрии решили выслать двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже.

    На Украине арестовали двух бывших военных по обвинению в шпионаже в пользу Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины скандалом. Орбан сообщил, что вступил в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы.

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    10 мая 2025, 02:24 • Новости дня
    Страны Европы собрались «наращивать давление» на Россию
    Страны Европы собрались «наращивать давление» на Россию
    @ IMAGO/Denzel Jesco/BPA/dts Nach/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск выступили с требованием к России согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине.

    «Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Подчеркивается, что этот шаг необходим для создания возможностей начала переговоров о «справедливом и устойчивом мире». Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши также пригрозили «наращивать давление» на Россию до тех пор, пока та не примет предложенную инициативу о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Москва считает, что для реализации прекращения огня требуется обсуждение множества нюансов.

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    10 мая 2025, 01:44 • Новости дня
    Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев
    Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер отправились на Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщило DPA.

    Мерц, Макрон и Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве встретятся с Зеленским для обсуждения новых шагов поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия, однако оно невозможно без обсуждения множества нюансов.

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    10 мая 2025, 14:31 • Новости дня
    ООН начала проверку сообщений о запретах на 9 мая в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало проверку информации об арестах и запрете на празднование 9 мая в Киеве, сообщает пресс-служба УВКПЧ.

    Управление ООН по правам человека выясняет подробности задержаний и ограничений в Киеве, связанных с празднованием 80-летия Победы 9 мая, передает РИА «Новости».

    Празднование 80-летия Победы на Украине, согласно этим сообщениям, сопровождалось полицейскими мерами против граждан, отмечавших памятную дату советской атрибутикой или на русском языке.

    Ранее украинский ресурс «Говорит великий Львов» сообщил о задержании пенсионера, исполнившего песни на русском языке возле мемориала Вечной Славы. Также телеканал «Новости.LIVE» передавал, что полиция задержала пожилую женщину, пришедшую возложить цветы в парк Славы, так как она была в пилотке с красной звездой – такая символика запрещена на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.

    Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина и пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву 9 мая.

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    9 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Макрон призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накануне вечером «несколько раз» провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом об Украине.

    Макрон заявил, что накануне вечером «несколько раз» провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По его словам, обсуждение было посвящено урегулированию конфликта на Украине.

    Он отметил, что приветствует «очень ясный призыв к безоговорочному прекращению огня на 30 дней».

    Макрон потребовал, чтобы Россия согласилась на данное предложение, и предупредил, что в противном случае Франция готова «решительно реагировать вместе со всеми европейцами и в тесной консультации с Соединенными Штатами».

    При этом Макрон не прокомментировал объявленное Москвой перемирие к 80-летию Победы и не упомянул продолжающиеся боевые действия со стороны киевского режима.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы. Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

    Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон не разделяет мнение о незаинтересованности России в достижении мирного соглашения по Украине.

    Путин сообщил главе КНР Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису и выразил надежду на справедливое соглашение.

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    9 мая 2025, 20:32 • Новости дня
    Посол Венгрии вызван в МИД Украины

    Посол Венгрии вызван в МИД Украины из-за высылки украинских дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту, передает ТАСС.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Дипломатам Венгрии предписано покинуть территорию страны в течение 48 часов.

    Сибига подчеркнул, что Киев действует в ответ на шаги Будапешта, руководствуясь национальными интересами. Другие подробности официально не сообщались.

    Ранее власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже.

    На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.

    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.

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