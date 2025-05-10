Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней
Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева к 30-дневному перемирию
Киев и его зарубежные союзники выразили готовность к полному прекращению огня на суше, в воздухе и на море сроком на 30 дней, начиная с понедельника, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи «коалиции желающих» заявил о готовности Киева и его союзников к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней начиная с понедельника, передает РИА «Новости».
По его словам, перемирие должно охватить сушу, воздушное пространство и морские районы.
Сибига уточнил, что после завершения встречи участники обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию конфликта с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора, в котором участвовал также Владимир Зеленский. Министр считает, что соблюдение 30-дневного перемирия позволит начать мирные переговоры.
Ранее в Киев прибыл президент Франции Эммануэль Макрон вместе с лидерами Германии, Британии и Польши для участия во встрече коалиции желающих.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцатидневное прекращение огня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея перемирия на Украине поддерживается Москвой, но требует обсуждения множества нюансов.