МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней

Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева к 30-дневному перемирию

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи «коалиции желающих» заявил о готовности Киева и его союзников к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней начиная с понедельника, передает РИА «Новости».

По его словам, перемирие должно охватить сушу, воздушное пространство и морские районы.

Сибига уточнил, что после завершения встречи участники обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию конфликта с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора, в котором участвовал также Владимир Зеленский. Министр считает, что соблюдение 30-дневного перемирия позволит начать мирные переговоры.

Ранее в Киев прибыл президент Франции Эммануэль Макрон вместе с лидерами Германии, Британии и Польши для участия во встрече коалиции желающих.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцатидневное прекращение огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея перемирия на Украине поддерживается Москвой, но требует обсуждения множества нюансов.