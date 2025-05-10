Стармер сообщил о планах возобновить авиасообщение с Украиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что британские специалисты занимаются подготовкой к возобновлению авиасообщения с Украиной после возможного перемирия, передает РИА «Новости». Он отметил, что эксперты работают непосредственно на территории Украины, чтобы поддержать восстановление полетов как только будет достигнуто прекращение огня.

Стармер подчеркнул: «Мы хотим помочь Украине уверенно смотреть в будущее, поэтому мы работаем над укреплением ее экономики. И в качестве важного шага – я рад, что британские эксперты работают на местах, проводя работу по поддержке возобновления полетов на Украину после достижения прекращения огня».

По словам британского премьера, процесс потребует времени, однако он имеет принципиальное значение для восстановления экономических связей, привлечения инвестиций и воссоединения семей, которые были разлучены в ходе конфликта. Стармер выразил надежду, что эти меры поспособствуют скорейшей стабилизации ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция возглавят процесс планирования гарантий безопасности для Украины. Британия планирует поставить Киеву новые системы противовоздушной обороны Raven.