The Times: Британия вскоре поставит Киеву новые ПВО Raven

Tекст: Дмитрий Зубарев

В скором времени Великобритания отправит Киеву модернизированные версии систем противовоздушной обороны Raven, передает ТАСС. Как указала газета The Times со ссылкой на полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда, ранее Великобритания уже поставила Украине комплексы Raven.

Комплексы ПВО Raven применяют устаревшие ракеты малой дальности Asraam класса «воздух – воздух», которые устанавливают на автомобили Supacat с повышенной проходимостью. Эти вооружения разработали в 2022 году и с тех пор они постоянно использовались на Украине для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.

Издание уточняет, что в ближайшее время Киев получит обновленные модификации комплекса, однако детали модернизации не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция возглавили процесс планирования гарантий безопасности для Украины. Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши прибыла на встречу «коалиции желающих» в Киев.