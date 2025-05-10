Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

Tекст: Ольга Самофалова

Индия, которая наравне с Китаем является крупнейшим покупателем российской нефти, удвоила закупки американского сырья. Так, в январе-апреле среднесуточный импорт вырос до 247 тыс. баррелей, что почти вдвое выше уровня аналогичного периода прошлого года, когда закупалось 124 тыс. баррелей в сутки, следует из данных Platts.

В Reuters уверяют, что Индия вынуждена была нарастить импорт из США из-за снижения закупок нефти из России. Якобы Индия начала отказываться от российской нефти, чтобы не попасть под санкции США, которые еще в начале года включили новую порцию судов теневого флота в санкционный список.

Bloomberg тоже ставил крест на российской нефти. Он писал, что в феврале 2025 года Индия довела закупки российской нефти до самого низкого уровня с января 2023-го, что свидетельствует об «эффективности американских санкций, нацеленных на нарушение цепочек поставок». Более того, западное агентство делало прогнозы, что в ближайшие два месяца Индия еще сильнее сократит импорт нефти из России из-за резкого сокращения доступного флота.

Однако российские эксперты скептически относятся к громким завлениям о том, что якобы Индия отказывается от российской нефти в пользу американской. Подобные сенсации у западных агентств возникают уже второй год подряд по весне, замечает Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК». В марте прошлого года они тоже писали о рекордных закупках индийских НПЗ американской нефти вместо российской.

Реальность далека от этого. На самом деле Индия начала закупать американскую нефть еще в 2015 году – сразу, когда в США был снят многолетний запрет на экспорт нефти. Однако за десять лет сотрудничества с индийскими НПЗ американская так и не смогла добиться значимой доли на рынке Индии. Закупки постоянно колебались. Причем, текущий рост экспорта до 250 тыс. баррелей в сутки, на самом деле, небольшой: за десять лет сотрудничества пиковые объемы достигали более 600 тыс. баррелей в сутки.

Российскую нефть Дели распробовала только в 2022 году благодаря отказу ЕС ее покупать. И при этом Россия за считанные месяцы стала поставщиком номер один для Индии. Наша нефть очень быстро потеснила с индийского рынка других крупных поставщиков, прежде всего, ближневосточных.

С тех пор Россия неизменно оставалась лидером на индийском рынке, на втором и третьем местах – Саудовская Аравия и Ирак. Доля американской нефти при этом всегда оставалась небольшой, и такой остается, даже несмотря на двукратный рост, о котором рапортуют западные СМИ.

«Среднесуточный импорт из США в Индию дошел до 247 тыс. баррелей в сутки, тогда как Россия поставляет в Индию от 1 до 1,5 млн баррелей в сутки. Втроем мы – Россия, Саудовская Аравия и Ирак – поставляем основную часть нефти на индийский рынок»,

– говорит Александр Фролов из «ИнфоТЭК».

По его словам, после введения дополнительных санкций против торгового флота, перевозящего российскую нефть, действительно возникли проблемы с логистикой, но временные. «Зимой мы наблюдали как наши поставщики и перевозчики адаптировались к новым санкционным условиям. Но уже в начале весны даже крупнейшие мировые агентства начали признавать, что эти санкции не оказали заметного воздействия на объем поставок российской нефти на рынки сбыта. После некоторого снижения поставки начали восстанавливаться и достигли примерно прошлогодних показателей», – объясняет Александр Фролов.

По оценке того же Platts, морской экспорт нефти из России в Индию в апреле 2025 года достиг 1,64 млн баррелей в сутки.

«Даже в момент, когда США якобы стали наращивать поставки нефти в Индию, мы продолжали лидировать на индийском рынке среди поставщиков. Россия тут больше конкурирует с Саудовской Аравии и Ираком, чем с Соединенными Штатами», – говорит Фролов.

Американская нефть не конкурент российской на индийском рынке по одной простой причине – это разные сорта черного золота. Индийские НПЗ заточены больше под тяжелые и среднетяжелые сорта нефти, к которым относится российская Urals, а США экспортируют в основном легкую и сверхлегкую (сланцевую) нефть.

«Индия покупает в основном среднесернистую российскую нефть Urals, от переработки которой крупные НПЗ получают хороший выход разнообразных нефтепроводов, в том числе дизельное топливо. Большую часть нефтепродуктов индусы экспортируют на внешние рынки, причем, и в США, и в ЕС. Где-то даже индийские нефтепродукты, сделанные из российской нефти заменили российские нефтепродукты на европейском рынке», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Сверхлегкую малосернистую нефть из США Индия покупает, но для ее переработки на НПЗ ее недо смешать с более тяжелыми сортами нефти, в том числе с российской, добавляет эксперт.

Это означает, что какие бы ни были политические договоренности на уровне США и Индии, есть технические и экономические особенности: индийским НПЗ просто не нужна американская легкая нефть в больших объемах, так как она менее эффективна без смешивания с более тяжелыми сортами нефти.

И, конечно, главный козырь российской нефти, благодаря которому ей удалось стать поставщиком номер один в Индию, – это цена со скидкой.

Объем поставок российской нефти в Индию вряд ли серьезно снизится, учитывая, что Urals торгуется с двузначным дисконтом к Brent, говорит Сергей Терешкин, основатель и гендиректор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market. Американцы скидок на свою нефть, конечно, не дают.

Тот факт, что Индия периодами то увеличивает, то сокращает объемы закупки американской нефти объясняется сезонным фактором. «Сейчас Индия пытается увеличить производство нефтепродуктов, потому что начинается автомобильный сезон во всем северном полушарии. Дели хочет предоставить возрастающему спросу дополнительный объемы нефтепродуктов, и соответственно больше заработать. Поэтому по весне она традиционно начинает скупать больше американской нефти, но осенью, как правило, сокращает закупки, потому что зимой автомобилисты потребляют топлива меньше, чем летом», – заключает эксперт ФНЭБ.