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    14 января 2025, 08:30 • Экономика

    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России

    Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    На Западе подсчитывают ущерб России от новых санкций. Указывается, что удар по трети теневого флота, перевозящего российскую нефть, приведет к сокращению экспорта нефти из России на 800 тыс. баррелей в сутки. Индия и Китай снова начнут закупать ближневосточную нефть вместо российской. Однако ситуация, возможно, не так страшна, как рисует Запад. Как Россия может справиться с очередным ударом?

    На Западе уже подсчитывают, сколько Россия потеряет экспортных доходов от новых санкций США, введенных 10 января.

    Россия может поддерживать текущий уровень добычи нефти еще два месяца, после чего он снизится, прогнозируют стратеги Citi. «Новые санкции покрывают примерно 30% теневого флота, перевозящего российскую нефть, и это создает предпосылки для сокращения экспорта нефти из РФ примерно на 800 тыс. баррелей в день», – пишут эксперты банка.

    Китайские и индийские НПЗ уже стремятся переключиться на покупку ближневосточной нефти из-за опасений попасть под вторичные санкции, уверяет Bloomberg. По его данным, в Индии два государственных НПЗ закупили 6 млн баррелей оманской и эмиратской нефти и 2 млн баррелей нефти сорта WTI. Китайские НПЗ начали активнее покупать нефть из ОАЭ.

    Однако даже западные экономисты вынуждены признать, что Россия справится с новыми санкциями ровно так же, как она справлялась с ними и до этого. В Citi делают оговорку, что в реальности экспорт нефти сократится лишь на около 300 тыс. баррелей в день, так как российские НПЗ могут увеличить объем нефтепереработки и тем самым частично компенсировать удар по теневому флоту.

    Даже Bloomberg сомневается в том, что санкции окажут долгосрочное влияние на поставки российской нефти. Действия, предпринятые против нынешних нефтетрейдеров, скорее всего, приведут к кратковременным сбоям, но вполне вероятно, многие из них вновь появятся под другими именами, говорится в статье.

    «Под новые санкции попали 58 танкеров для перевозки нефти, нефтепродуктов и СПГ, принадлежащих «Совкомфлоту», общим дедвейтом порядка 6 млн тонн. Всего в блокирующем списке SDN 183 судна. Если предположить, что перечисленные в санкционном листе суда прекратят одномоментно перевозить российские грузы, то возникнет коллапс мирового энергообеспечения», – говорит Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.

    А это означает резкий рост цен на нефть значительно выше 100 долларов за нефть, чего вряд ли хотят даже в США. Слишком дорогая нефть просто убьет спрос.

    Поэтому Вашингтон, вводя новые санкции против танкеров, скорее всего, надеется на то, что Россия обойдет ограничения, как делала это раньше, и российская нефть никуда не денется с рынка.

    «Поскольку санкции в отношении российских компаний не являются неожиданностью, еще в 2022 году начали создаваться международные компании, которые специализируются на перевозке подсанкционной нефти и нефтепродуктов. Попадание новых компаний в санкционный список, вероятно, приведет к регистрации новых страховых, трейдерских, логистических компаний, изменению их юрисдикции. Собственники танкеров могут воспользоваться возможностью смены флага, под которым ходит судно. Поэтому реальное изменение экспортных объемов будет зависеть больше от возможностей приема российских ресурсов странами-импортерами», – считает Сафонова.

    «Санкции на Россию накладываются уже далеко не в первый раз, между тем, если исключить из рассмотрения шоковый 2022 год, очень сильного влияния на цены на нефть на открытом рынке эти санкции не оказывали. Российские компании до настоящего времени находили способы благополучного ухода от ограничений, и это не приводило к дефициту поставок. Новые санкции также коснулись далеко не всех танкеров, перевозящих российскую нефть, их нельзя назвать катастрофическими», – согласен Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    «Думаю, пострадает, скорее, не экспорт, а рентабельность нефтяных компаний, которые попали под эти санкции, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти». С одной стороны, эти компании будут искать трейдеров, которые не находятся под санкциями, чтобы продать через них нефть в Китай, Индию и другие страны. Право собственности на нефть, вероятно, будет передаваться еще в России. Чья это нефть и кому передается, будет максимально скрываться. Внутри России замести следы будет проще. То есть сейчас самое важное – выстроить такую цепочку поставок, чтобы индийские и китайские компании не соприкасались с подсанкционными структурами», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    С другой стороны, «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» могут поменяться рынками сбыта с другими российскими компаниями, которые не попали под санкции США. Подсанкционные компании могут увеличить отгрузку нефти на внутренний рынок, а несанкционные компании увеличат поставки на внешние рынки. Таким образом, все останутся довольны, а Россия суммарно будет экспортировать примерно те же объемы, не исключает эксперт ФНЭБ.

    «Однако на это перестроение торговли потребуется время. И в течение переходного периода сокращение экспорта нефти из России возможно. Какие-то объемы нефти будут закачиваться в хранилища, какие-то будут больше перерабатываться и экспортироваться в виде нефтепродуктов. Но потом Россия в любом случае восстановит прежние объемы экспорта»,

    – уверен Игорь Юшков.

    В крайнем случае он не исключает даже снижения добычи, как это было в 2022 году, когда с 1 апреля Россия ушла с американского рынка, а в Европе просто боялись брать российскую нефть. «Тогда России пришлось сократить добычу нефти, и на максимуме сокращение доходило до 1 млн баррелей в сутки. Это привело к тому, что на мировом рынке нефти сформировался дефицит, и цена на нефть ушла к 120 долларам за баррель», – напоминает Юшков.

    С пятницы цены на нефть на информации о новых санкциях растут, хотя ничего еще не произошло, санкции вступают в силу только через 45 дней.

    Кроме перестроения торговли еще один негативный эффект от санкций заключается в том, что индийские и китайские компании воспользуются хорошим моментом, чтобы выторговать себе скидку на российскую нефть, считает эксперт ФНЭБ. Индия периодически играет в эти игры, изображая из себя жертву и выторговывая себе значительную скидку.

    «Сейчас очень хороший период для покупателей попросить дополнительную скидку у России. Поэтому сейчас опять начнется торг, и какое-то время будет проблема с загрузками плюс будет перестраиваться логистика продаж.

    Скидка на российскую нефть снова может подняться, однако вряд ли до 35 долларов, как было раньше, скорее, до 20 долларов. В последнее время скидка была 10–13 долларов на баррель»,

    – говорит Юшков.

    Что касается идеи производить больше нефтепродуктов, чтобы экспортировать их вместо сырой нефти, то, конечно, в теории так выгоднее. Однако нашим покупателям нужна именно сырая нефть, чтобы загрузить собственные НПЗ.

    «Индия, которая является крупнейшим покупателем нашей нефти, идущей морским транспортом, существенные объемы нефтепродуктов, сделанные из российской нефти, потом экспортирует. Индия давно занимается таким бизнесом, просто раньше она перерабатывала ближневосточную нефть, а теперь перерабатывают российскую», – говорит Юшков.

    А Европа и США запретили покупку наших нефтепродуктов, но если сделать их из российской нефти, то такие продукты легко могут купить европейцы и американцы, то есть сохраняются крупные рынки сбыта. Поэтому пропорции по экспорту сырой нефти и нефтепродуктов останутся прежними, заключает эксперт.

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