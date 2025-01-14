В Анапе начато обвалование севшего на мель танкера «Волгонефть-239»

Tекст: Вера Басилая

По словам Куренкова, принято решение об обваловании с двух сторон судна. После завершения этого этапа специалисты продолжат подогрев оставшегося топлива и выкачивание мазута, передает ТАСС.

Куренков вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым оценили ход работ на месте происшествия. Для обеспечения доступа к танкеру была создана искусственная гавань и проложена техническая дорога. Такое решение, как пояснили в МЧС, необходимо для стабилизации положения корпуса судна и предотвращения дальнейшего загрязнения моря мазутом.

Танкер «Волгонефть-239» потерпел крушение 15 декабря. В результате разлива нефтепродуктов, по данным Минтранса РФ, в Черное море попали около 2,4 тыс. тонн мазута. Один из моряков погиб, остальные были благополучно эвакуированы. В настоящее время экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий аварии.

Ранее специалисты успешно собрали с акватории Черного моря основную часть мазута, вытекшего с танкера «Волгонефть-239», расположенного в Темрюкском районе Краснодарского края.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что разработан план по защите танкера «Волгонефть-239» у порта Тамань от возможных штормов, чтобы не допустить очередного разлива мазута.