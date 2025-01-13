Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке, сорвав овации

Украинская актриса Кадочникова выступила на русском языке на вручении премии вопреки требованиям националиста

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что украинская актриса Лариса Кадочникова, известная по главной роли в фильме «Тени забытых предков», выбрала русский язык для выступления на церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова. На мероприятии ее попросили говорить на украинском языке, однако она отказалась, объяснив это правом говорить на любом языке. В ответ на это в зале раздались аплодисменты, передает ТАСС.

Кадочникова отметила, что она играет в театре на украинском языке и никуда не уезжала с Украины, подчеркивая свою преданность стране.

По информации издания «Страна», выступать на украинском языке актрису попросил националист Руслан Кошовенко. Его брат ранее участвовал в марше в честь дивизии СС «Галичина»( запрещена в России), где демонстрировал римское приветствие. Сам Руслан Кошовенко в соцсетях выразил недоумение по поводу аплодисментов, которые получила Кадочникова, и оскорбил ее. Он был поддержан местной писательницей, выступающей за украинизацию.

Ранее в 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, закрепивший украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.

Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что украинские законы направлены на истребление русского языка, хотя на передовой большинство украинцев продолжают говорить на русском языке.