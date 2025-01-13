Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
В Черном море собрали основную массу мазута с танкера «Волгонефть-239»
В Черном море собрали основную часть мазута, вытекшего с танкера у берегов Кубани
Специалисты успешно собрали с акватории Черного моря основную часть мазута, вытекшего с танкера «Волгонефть-239», расположенного в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.
Специалисты использовали экскаватор для сбора основной массы мазута. Прокладка дороги позволила экскаватору эффективно выполнять работу,передает ТАСС.
На данный момент продолжаются работы по извлечению оставшихся фрагментов мазута из воды. Небольшие полосы нефтепродукта у самого берега убирают вручную с помощью лопат и помещают в мешки. Ранее вытекший мазут был с помощью бонов подогнан к берегу и удерживался, чтобы предотвратить его распространение в акватории, говорится в сообщении.
В воскресенье глава МЧС Александр Куренков сообщил, что разработан план по защите танкера «Волгонефть-239» у порта Тамань от возможных штормов, чтобы не допустить очередного разлива мазута. Кроме того, он заявил, что вблизи порта Тамань в Краснодарском крае сложилась сложная обстановка из-за продолжающейся утечки мазута.