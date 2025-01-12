  • Новость часаСийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США
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    Какие опасности ждут российскую экономику в 2025 году
    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в Россию
    В руководстве Польши признали усталость общества из-за стиля жизни украинских беженцев
    Эксперт связал с наследственностью мечту Зурабишвили о войне с Россией
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    Украинские военные попали в плен в ДНР
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    Росстат назвал разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
    Прихожане российского храма приобрели БТР для бойцов СВО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    18 комментариев
    12 января 2025, 15:05 • Новости дня

    Куренков заявил о продолжении утечки мазута возле порта Тамань из танкера

    Куренков: Возле порта Тамань продолжается утечка мазута из поврежденного танкера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вблизи порта Тамань в Краснодарском крае сложилась сложная обстановка из-за продолжающейся утечки мазута из поврежденного танкера «Волгонефть-239», заявил на совещании в Анапе глава МЧС России Александр Куренков.

    Куренков сообщил о сложной ситуации с разливом нефтепродуктов в районе порта Тамань в Краснодарском крае. По его словам, утечка мазута из танкера «Волгонефть-239» продолжается, передает ТАСС.

    Он осмотрел место проведения работ и отметил, что ситуация вблизи порта Тамань является наиболее сложной.

    В воскресенье Куренков возглавил федеральный штаб по ликвидации мазута в Черном море, прибыв в Анапу для координации действий.

    Ранее сообщалось, что около 14 км береговой линии в Крыму очищено от мазута после крушения танкеров в Черном море, собрано 43,5 тонны загрязненного грунта и песка, спасено 91 птица. 10 января мониторинговые группы зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.

    11 января 2025, 18:50 • Новости дня
    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии

    Азербайджан заявил о невозможности поставок газа в Сербию

    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербия не сможет получать 1,7 млн кубометров газа в сутки от Азербайджана из-за технических проблем на месторождении Шах Дениз, что вынуждает страну использовать собственные газовые резервы.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Азербайджан уведомил Сербию о невозможности поставок газа из-за проблем на месторождении Шах Дениз, передает РИА «Новости». Вучич отметил, что страна с субботы не может рассчитывать на ежедневные поставки в объеме 1,7 млн кубометров газа. Президент подчеркнул, что период восстановления поставок остается неизвестным.

    Во время совместной конференции после встречи с американскими представителями Вучич заявил: «Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на газовые поставки». Президент уверен, что резервы газа, которые Сербия накапливала последние два года, позволят избежать дефицита.

    Заместитель госсекретаря США Ричард Верма, посетивший Белград, обсудил с Вучичем санкции США против сербской нефтяной индустрии. На встрече также присутствовали координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен и посол США Кристофер Хилл.

    Ранее Вучич подчеркивал значимость сотрудничества с Азербайджаном по строительству газоэлектростанции.

    Сербия рассчитывает на скорейшее восстановление поставок, чтобы избежать расходования всех своих резервов на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил о необходимости обсуждения с Москвой важных вопросов, касающихся энергетики и экономики, включая заключение нового газового контракта с Россией и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS.

    Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.

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    11 января 2025, 17:57 • Новости дня
    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России

    Штурмовик Андрей Григорьев отреагировал на присвоение звания Героя России

    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России
    @ правительство РС(Я)

    Tекст: Ольга Иванова

    Якутский штурмовик Андрей Григорьев поделился своими эмоциями после присвоения ему звания Героя России, отметив, что новость стала для него неожиданной и он в шоке от такого быстрого решения.

    Якутский штурмовик Андрей Григорьев отреагировал на новость о присвоении ему звания Героя России, сообщает RT. Григорьев признался, что был удивлен скоростью принятия такого решения: «Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения».

    По его словам, он узнал об этом после звонка брата, который посоветовал ему включить телевизор и посмотреть новости. Григорьев подчеркнул, что вся его семья очень рада этой новости и гордится его достижением.

    В субботу стало известно, что президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    11 января 2025, 18:58 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Информация о захвате боевика украинской армии, высмеявшего «Пятерочку» в Курской области, оказалась недостоверной, в плен попал другой украинский боец, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг сообщения о захвате в плен боевика украинской армии, который ранее позировал на видео возле магазина «Пятерочка» в Курской области. Он отметил, что у во время допроса пленного, схожего с человеком на видео, выяснилось, что его насильно забрали в ряды украинской армии 11 сентября прошлого года.

    Коц уточнил, что после призыва боец прошел обучение, длившееся два месяца. Учитывая эти данные, корреспондент сделал вывод, что в момент публикации видео возле «Пятерочки» данный боец не мог находиться в том месте, следовательно, информация о его пленении является недостоверной.

    Ранее сообщалось, что украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

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    11 января 2025, 16:26 • Новости дня
    Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект

    В Улан-Баторе более 1 тыс протестующих заблокировали проспект Мира

    Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Улан-Баторе активисты обвинили правительство в неспособности решить проблемы смога и безработицы, они перекрыли проспект Мира

    В столице Монголии участники акции протеста перекрыли центральный проспект, передает ТАСС.

    Протесты начались с небольшого пикета на главной площади Улан-Батора, который к вечеру привлек более 1 тыс. человек. Демонстранты обвиняют правительство в неспособности справиться с проблемами смога и безработицы.

    Из-за блокировки проспекта Мира отменены 15 автобусных маршрутов, что вызвало недовольство других горожан. В социальных сетях звучит критика действий протестующих и призывы к мирному проведению акции. Среди участников протестов были замечены молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, что добавляет напряженности.

    Инициатором демонстрации стала партия «Альянс свободы», которая отказалась от диалога с правительством. Представители заявили о необходимости отставки правительства из-за неспособности решать проблемы, включая смог, дорожные заторы, бедность, коррупцию и безработицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на подобных акциях в Тбилиси протестующие стали публично мочиться, в Израиле митингующие перекрывали дороги и жгли костры, а во Франции фермеры заблокировали трассу под Парижем на границе с Испанией.

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    11 января 2025, 19:41 • Новости дня
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе

    Экс-полковник швейцарской разведки допустил восстание партизан в Одессе ради России

    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил о возможности российского вторжения в Одесскую область при поддержке местных партизан, что может открыть путь российским силам в регион.

    Западные страны выражают обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в Одесской области, сообщает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил о существовании в регионе сильного партизанского движения.

    «Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», – отметил Бод.

    По его словам, Россия не стремится разрушить Одессу, и местные партизаны могут сыграть значительную роль в поддержке российских сил. Бод подчеркнул, что возможное восстание в регионе может способствовать освобождению Одессы от украинской власти и в конечном итоге привести к российскому наступлению. Он также указал на потенциальные риски для стабильности и безопасности в регионе в случае эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе стали замечать иностранцев в составе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), среди которых оказались граждане из Азербайджана и Грузии, а также сообщалось, что украинские власти продолжают привлекать иностранцев для работы в ТЦК.

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    11 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Молодые киевляне отказались каяться за российскую музыку

    Tекст: Евгения Караваева

    Молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер.

    Задержанные в Киеве молодые люди, которых обвинили в прослушивании российской музыки на улице, не признают себя виновными, передает ТАСС.

    После того, как их отпустили из полиции, вместо «покаяния» начали распространять сообщения в интернете. Они заявляют, что против них ведется заказная кампания, в которой участвуют сотрудники силовых структур, и пообещали раскрыть имена заказчиков.

    По информации украинского издания «Страна», среди фигурантов скандала оказались сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, где обсуждается их поведение на дороге и прослушивание российской музыки.

    Скандал разгорелся после того, как в сети появилась информация о том, что молодые люди, проезжая мимо мемориала погибшим военным, включили песню «Я русский» российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Это вызвало недовольство в обществе.

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    11 января 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России присвоено ефрейтору Андрею Григорьеву. Мужчина удостоен этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях при выполнении воинского долга, передает РИА «Новости».

    Ранее отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому. Григорьев сообщил, что солдат ВСУ ранее убил его друга. После схватки российский штурмовик ликвидировал еще двух украинских бойцов.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    11 января 2025, 19:22 • Новости дня
    Ирландский журналист поразился украшением метро в Москве

    Ирландский журналист восхитился новогодними украшениями станции метро в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на празднично украшенную станцию «Семеновская» в Москве, опубликовав фотографию в соцсети и вызвав бурное обсуждение среди пользователей.

    Западный журналист из Ирландии Чей Боуз привлек внимание общественности своим постом в соцсети X, пишет РИА «Новости». Он опубликовал фотографию станции московского метро «Семеновская», которая была празднично украшена к Новому году. В подписи к фото он кратко отметил: «Станция московского метро».

    Публикация вызвала живое обсуждение среди пользователей соцсети. Множество комментариев отмечало красоту новогодних украшений. Один из пользователей поделился впечатлением: «Какая прелесть. Похоже на коробку шоколадных конфет!». Другие комментаторы с иронией подчеркивали, что санкции, введенные против России, видимо, «действительно работают».

    На прошлой неделе Чей Боуз уже делился своими впечатлениями от поездки в Москву в других публикациях, где старался развеять мифы о проблемах в России, демонстрируя фотографиями обыденную жизнь столицы.

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    11 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Зурабишвили пообещала «вырвать Грузию из когтей России»
    Зурабишвили пообещала «вырвать Грузию из когтей России»
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу пообещала с помощью Запада «вырвать Грузию из когтей России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В Зугдиди во время встречи со сторонниками оппозиции она сообщила, что направляется в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, куда ранее ее пригласил конгрессмен Джо Уилсон.

    «Редко когда у Грузии было столько друзей в Европе и США», – сказала Зурабишвили.

    «От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце, - сказала экс-президент. – Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России)».

    При этом она призвала продолжить уличные протесты в стране, чтобы это видели за ее пределами.

    «Взаимосвязана помощь извне с внутренним протестом», – сказала Зурабишвили.

    Ранее правящая «Грузинская мечта» обвинила конгрессмена Уилсона во вражеском отношении к Грузии.

    На этой неделе Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси. Она даже изготовила дубликат президентского штандарта.

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    11 января 2025, 16:31 • Новости дня
    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»

    Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель призвала возобновить поставки по «Северному потоку»

    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала к возобновлению поставок российского газа через уцелевшую нитку «Северного потока – 2», сообщает ТАСС. Это заявление она сделала на федеральном съезде партии в городе Риза, который транслировался телеканалом Welt.

    Вайдель, утвержденная делегатами съезда в качестве кандидата на досрочных парламентских выборах, запланированных на 23 февраля, подчеркнула необходимость запуска газопровода.

    Дополнительную напряженность в вопросах поставок газа создает полный отказ Украины от продления соглашения о транзите российского газа через ее территорию, что произошло 1 января. «Газпром» сообщил, что это решение украинской стороны делает невозможным продолжение подачи газа по этому маршруту как с технической, так и с юридической точки зрения. В условиях сокращения источников поставок газа в Европу, предложение Вайдель может получить дополнительную поддержку.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что взрывы на газопроводах были произведены при поддержке США. В связи с этим Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело, квалифицировав его как акт международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе начали обсуждать восстановление транзита газа по «Северному потоку».

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Между тем президент Сербии Вучич допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

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    11 января 2025, 21:31 • Новости дня
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы

    Кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапуск газопровода «Северный поток» в случае победы

    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

    Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на предстоящих досрочных парламентских выборах в Германии, передает РИА «Новости».

    «Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», – заявила она на партийном съезде «АдГ», сообщает газета Welt.

    Вайдель добавила, что ее партия хочет «снести все ветряные мельницы» и возобновить работу АЭС, отмечает ТАСС.

    Россия неоднократно запрашивала данные по инцидентам на «Северных потоках», однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, так и не получила ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    В субботу Вайдель и Олаф Шольц были утверждены кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с лидером партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель заявил, что лишь «АдГ» может спасти Германию.

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    12 января 2025, 01:37 • Новости дня
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах

    Захарова назвала «мракобесным лицемерием» использование заключенных для тушения пожаров в Калифорнии

    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, напомнив о критике США в адрес Китая за принудительный труд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о лицемерии США, комментируя информацию о привлечении 395 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, для тушения лесных пожаров в Калифорнии.

    В своем Telegram Захарова напомнила, что США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2023 году Вашингтон ограничил импорт товаров из Китая, подозревая их в производстве с использованием принудительного труда уйгуров.

    Дипломат поставила вопрос, будет ли Конгресс США разрабатывать законопроект о санкциях против властей Калифорнии за использование труда заключенных при тушении пожаров. «Как же надоело это мракобесное лицемерие!», – написала она.

    До этого сообщалось, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе появились огненные торнадо. Ранее стало известно, что природные пожары в Калифорнии унесли жизни 11 человек. При этом мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала от пожарного департамента сократить бюджет на 49 млн долларов менее чем за неделю до начала стихийного бедствия.

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    12 января 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российских войск провели успешные наступательные действия, освободив населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, нанеся значительный ущерб противнику, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах, включая Загрызово и Западное. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть артиллерийских орудий и два склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В то же время подразделения Южной группировки войск освободили Янтарное в Донецкой народной республике. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах, включая Миньковку и Майское. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины «Козак» и два склада боеприпасов, отметили в Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» нанесли удар по формированиям ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, где противник потерял до 30 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Накануне российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР. В субботу в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское.

    Кроме того, российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    12 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Украинские военные попали в плен в ДНР

    Украинских военных отправили наблюдать за ВС РФ, но те попали в плен в ДНР

    Украинские военные попали в плен в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, направленная для наблюдения за российскими войсками в ДНР, оказалась в плену, окруженная на заданной позиции, сообщил пленный солдат Андрей Забарата.

    Группа украинских военных была отправлена в лесопосадку Красноармейского района ДНР для наблюдения за российскими войсками, сообщает ТАСС. По словам пленного украинского солдата Андрея Забараты, военных окружили и взяли в плен.

    Забарата рассказал, что командир роты по два человека за раз забирал их и выдавал бронежилеты и автоматы. Им указали на карте позицию и заверили, что российских военных в этом месте нет. Однако по прибытии их окружили, началась стрельба. «Командир роты по рации говорил кидать гранаты. Мы рацию выключили... После этого сдались в плен», – сообщил Забарата.

    Военный признался, что был мобилизован, несмотря на астму, и прошел всего два дня подготовки перед отправкой на задание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Украинский военнослужащий Владимир Петренко, взятый в плен в Курской области, сообщил, что его подразделение безуспешно запрашивало эвакуацию после поражения.

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    12 января 2025, 12:02 • Новости дня
    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России

    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в России

    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании выплатили в российский бюджет 1,2 млрд долларов налогов, что вызвало критику со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, назвавшего это «позором» для Вашингтона.

    Отмечается, что по итогам 2023 года американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, выплатив в бюджет 1,2 млрд долларов. Макфол в интервью Newsweek назвал данный факт «позором» для Вашингтона и подчеркнул, что это демонстрирует поддержку российской позиции в отношении специальной военной операции.

    Макфол отметил, что в России продолжают работать 123 крупные американские компании, соблюдающие налоговое законодательство страны. Среди них крупнейшими налогоплательщиками стали Philip Morris International, выплатившая 220 млн долларов, PepsiCo с 135 млн долларов и Mars, внесшая 99 млн долларов в российский бюджет.

    По мнению Макфола, сохраняя активность на российском рынке и выплачивая налоги, американский бизнес фактически поддерживает российские вооруженные силы финансово. Он выразил недоумение, что компании продолжают работать в России, несмотря на напряженные отношения между странами.

    Напомним, в 2023 году национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителей компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.

    Ранее эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок.

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