Куренков заявил о продолжении утечки мазута возле порта Тамань из танкера

Куренков: Возле порта Тамань продолжается утечка мазута из поврежденного танкера

Tекст: Дарья Григоренко

Куренков сообщил о сложной ситуации с разливом нефтепродуктов в районе порта Тамань в Краснодарском крае. По его словам, утечка мазута из танкера «Волгонефть-239» продолжается, передает ТАСС.

Он осмотрел место проведения работ и отметил, что ситуация вблизи порта Тамань является наиболее сложной.

В воскресенье Куренков возглавил федеральный штаб по ликвидации мазута в Черном море, прибыв в Анапу для координации действий.

Ранее сообщалось, что около 14 км береговой линии в Крыму очищено от мазута после крушения танкеров в Черном море, собрано 43,5 тонны загрязненного грунта и песка, спасено 91 птица. 10 января мониторинговые группы зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.