Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.4 комментария
Куренков заявил о продолжении утечки мазута возле порта Тамань из танкера
Куренков: Возле порта Тамань продолжается утечка мазута из поврежденного танкера
Вблизи порта Тамань в Краснодарском крае сложилась сложная обстановка из-за продолжающейся утечки мазута из поврежденного танкера «Волгонефть-239», заявил на совещании в Анапе глава МЧС России Александр Куренков.
Куренков сообщил о сложной ситуации с разливом нефтепродуктов в районе порта Тамань в Краснодарском крае. По его словам, утечка мазута из танкера «Волгонефть-239» продолжается, передает ТАСС.
Он осмотрел место проведения работ и отметил, что ситуация вблизи порта Тамань является наиболее сложной.
В воскресенье Куренков возглавил федеральный штаб по ликвидации мазута в Черном море, прибыв в Анапу для координации действий.
Ранее сообщалось, что около 14 км береговой линии в Крыму очищено от мазута после крушения танкеров в Черном море, собрано 43,5 тонны загрязненного грунта и песка, спасено 91 птица. 10 января мониторинговые группы зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.