Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.4 комментария
Зафиксирован выброс мазута с кормы танкера «Волганефть-239» возле Тамани
Мониторинговые группы зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.
С кормовой части судна «Волганефть-239», которую выбросило на мель в районе Тамани, зафиксирован выброс нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края, передает ТАСС.
Сотрудники Морспасслужбы оперативно приступили к локализации выброса, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие в этой операции, перемещая силы и средства в район происшествия. Ведутся работы по минимизации экологического ущерба.
Ранее МЧС подготовило установку для откачки мазута с танкеров в Черном море. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и выразил благодарность волонтерам, активно участвующим в ликвидации последствий.