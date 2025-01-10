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    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    23 комментария
    10 января 2025, 15:35 • Новости дня

    Зафиксирован выброс мазута с кормы танкера «Волганефть-239» возле Тамани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мониторинговые группы зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.

    С кормовой части судна «Волганефть-239», которую выбросило на мель в районе Тамани, зафиксирован выброс нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края, передает ТАСС.

    Сотрудники Морспасслужбы оперативно приступили к локализации выброса, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие в этой операции, перемещая силы и средства в район происшествия. Ведутся работы по минимизации экологического ущерба.

    Ранее МЧС подготовило установку для откачки мазута с танкеров в Черном море. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и выразил благодарность волонтерам, активно участвующим в ликвидации последствий.

    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    9 января 2025, 14:58 • Новости дня
    Экономист подсказал россиянам, куда вложить 1 млн рублей

    Экономист предложил россиянам вложить 1 млн рублей в депозиты и акции

    Tекст: Александра Юдина

    Экономист Александр Разуваев предложил выгодно вложить 1 млн рублей, рекомендуя вклады под 21–23% и акции, отметив возможность вложения в золото и иностранные активы.

    По его словам, наиболее простой способ – положить деньги на вклад под 21–23% годовых в надежном банке, передает «Газета.Ru».

    «Если держать на вкладе 1 млн рублей год, можно заработать 210–230 тыс. рублей, но не забудьте, что теперь проценты по вкладам от 1 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы», – подчеркнул Разуваев.

    Экономист также предложил рассмотреть более диверсифицированный подход: половину суммы хранить на депозите, а остальные деньги разделить между вложениями в золото и акции крупных компаний, таких как ЛУКОЙЛ, Роснефть, Positive Technologies или Сбербанк. Он подчеркнул, что при благоприятной рыночной ситуации доходность от акций может достигать 30–40% в год.

    Разуваев отметил, что выбор стратегии зависит от аппетита к риску: более консервативные инвесторы могут выбрать депозиты, а те, кто не боится рисковать, могут попробовать торговлю на фондовом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие российские банки планируют запустить социальные вклады для граждан с невысокими доходами до июля 2025 года, предлагая выгодные ставки для сумм до 50 тыс. руб., которые можно пополнять и снимать без потери процентов.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 21:46 • Новости дня
    Москва расценила обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС как начало ее выхода из ЕАЭС

    Оверчук: Россия обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС расценивает как начало выхода Еревана из ЕАЭС

    Москва расценила обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС как начало ее выхода из ЕАЭС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз может означать начало выхода республики из Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

    «Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС», – отметил Оверчук, передает ТАСС. Он добавил, что Россия будет корректировать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого нового обстоятельства.

    Оверчук подчеркнул, что это суверенное право Армении принять решение о смене вектора интеграции. «В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право», – сказал он.

    Ранее Оверчук предостерег Армению об экономических последствиях выхода из ЕАЭС, включая рост цен на энергию и продовольствие.

    Напомним, правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями.

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    9 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Путин поручил создать штаб для борьбы с разливом мазута в Черном море

    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте происшествия. Он подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил, что действия профильных органов власти пока недостаточны для минимизации ущерба от произошедшего, передает ТАСС.

    «По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», – подчеркнул он.

    Путин также назвал разлив мазута одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми страна столкнулась за последние годы.

    Ранее координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов сообщил, что в Черном море у побережья Севастополя нашли несколько мертвых дельфинов, вероятно погибших из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове. Сообщалось, что на Крымском побережье зафиксировали 50 случаев загрязнения нефтепродуктами.

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    9 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, который включает меры по увеличению доходов граждан, повышению рождаемости и обеспечению технологического суверенитета.

    В Telegram-канале кабмина указано, что Мишустин подписал документ, который будет служить главным ориентиром в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

    План определяет стратегические приоритеты и показатели на ближайшие 12 лет. Он имеет межведомственный и межотраслевой характер, включая майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, а также дорожные карты.

    «Единый план носит межведомственный и межотраслевой характер», – пояснили в кабмине.

    Документ нацелен на решение долгосрочных задач, таких как экономический рост в условиях вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни.

    Для оперативного реагирования на вызовы предусмотрена гибкая цифровая модель управления, которая позволит ежемесячно мониторить реализацию мероприятий и анализировать причины отклонений.

    Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей и координацию мер. Они также будут управлять процессом и обеспечивать обратную связь от граждан и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году.

    Кроме того, президент поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

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    9 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин назвал обман дольщиков в Татарстане жульнической операцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия застройщиков в Татарстане, обманувших более 100 семей, жульнической операцией.

    «Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков застройщиками. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», – сказал президент в ходе совещания с правительством, передает РИА «Новости».

    Вопрос о поддержке обманутых дольщиков был поднят на прямой линии в декабре 2024 года, после чего глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку. В результате возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют четверо обвиняемых.

    В Татарстане действуют два механизма по защите прав пострадавших дольщиков многоквартирных домов: через Республиканский фонд поддержки и Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства. Однако деятельность компании «Таунхаусы и дома» по строительству индивидуальных домов не подпадает под действие закона об участии в долевом строительстве, что исключает возможность использования этих механизмов. Закон о применении эскроу-счетов в ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года.

    С февраля 2023 года от действий компании «Таунхаусы и дома» пострадало более ста семей.

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    9 января 2025, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Минобороны: Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 15 украинских дронов, перехваченных над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что пять дронов были сбиты в Белгородской области, один был уничтожен над Брянской областью, а девять – над Краснодарским краем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. До этого российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

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    9 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Москва осудила террористическую атаку против руководства Чада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило осуждение в связи с террористической атакой, направленной против легитимного руководства Чада.

    Москва выразила решительное осуждение в связи с террористической вылазкой, направленной против легитимного руководства Чада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

    «Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад», – сказано в сообщении.

    Напомним, накануне в Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец. В результате нападения погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 18 нападавших. Глава МИД Чада заявил, что террористы, напавшие на резиденцию в Чаде, были в наркотическом опьянении и вооружены только холодным оружием.

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    9 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Путин обозначил сроки работ по ликвидации разлива мазута в Черном море

    Путин призвал ускорить работы по ликвидации разлива мазута в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

    Путин призвал начать активные работы по устранению последствий разлива мазута в Черном море, передает ТАСС. На совещании с правительством он отметил, что необходимо учитывать потепление воды, которое произойдет весной и летом.

    «К этому моменту, если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только сверстаны как предложения, но и должна быть начата их реализация самым активным образом. Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне», – заявил Путин, добавив, что работы должны быть завершены к моменту потепления воды.

    Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову в кратчайшие сроки подготовить и представить предложения по ликвидации последствий разлива.

    Ранее Путин назвал меры борьбы с разливом мазута в Черном море недостаточными. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове.

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    9 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин сообщил о постоянном контакте с правительством в новогодние праздники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что в новогодние праздники поддерживал связь с большинством членов правительства, и работа не прекращалась.

    Во время совещания с членами правительства Путин сообщил, что оставался на связи с большинством из них в течение новогодних праздников, передает ТАСС.

    «Мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», – подчеркнул глава государства.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл планы Путина на первый рабочий день 2025 года. Также Кремль назвал тему первого совещания Путина в 2025 году.

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    9 января 2025, 14:05 • Новости дня
    Reuters: Байден на этой неделе объявит о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России, пишет Reuters.

    Байден на текущей неделе планирует объявить о введении новых санкций против российской экономики, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает ТАСС. Конкретные рестрикции, которые могут быть введены, агентство не уточняет, однако помощники Байдена активно информируют команду избранного президента США Дональда Трампа о предпринимаемых мерах.

    Кроме того, агентство отмечает, что Соединенные Штаты вскоре могут наложить санкции на ряд китайских компаний, обвиняемых в поддержке России.

    Ранее США ввели санкции против российского «Центра геополитических экспертиз» и его директора Валерия Коровина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

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    9 января 2025, 04:29 • Новости дня
    Минэкономразвития предложило публиковать данные о тендерах БРИКС на госзакупках

    Tекст: Денис Тельманов

    На сайте госзакупок в России в скором времени могут быть опубликованы данные о контрактах, предоставляемых международными организациями, такими как Новый банк развития БРИКС, что обеспечит прозрачность и усиление конкуренции.

    Минэкономразвития России занимается подготовкой изменений в законодательство, которые позволят публиковать на сайте госзакупок данные о контрактах международных финансовых организаций. Как передают «Известия», главным образом это касается тендеров, проводимых Новым банком развития БРИКС.

    В ведомстве ожидают, что такие изменения помогут российским компаниям получать более полную информацию о международных заказах, что, в свою очередь, приведет к усилению конкуренции и более прозрачному процессу госзакупок.

    Кроме Нового банка развития, в будущем российский сайт госзакупок может начать публиковать контракты от других организаций, таких как Евразийский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Это позволит расширить доступ российских компаний к международным проектам и увеличить их участие в международной экономической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании цифровой подписи, что позволит без ограничений участвовать в госзакупках обеих стран.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о намерении оптимизировать процедуру госзакупок для установления единого порядка предоставления преимущества для российских товаров. На заседании правительства Михаил Мишустин отметил, что электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении госзакупок.

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    9 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин поблагодарил коммунальщиков за оперативное устранение аварий в праздники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам коммунальных служб, которые устраняли аварии в сфере энергетики и ЖКХ в праздничные дни.

    Путин на совещании с членами правительства поблагодарил работников коммунальных служб за их труд в праздничные дни, сообщает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что несмотря на то, что большинство людей в стране отдыхали, сотрудники коммунальных служб, министерств и местных органов власти продолжали работать над устранением аварий. «Это часто связано с большими трудностями, тем не менее задачи выполняются. Спасибо большое», – сказал Путин.

    Он выразил надежду, что работники сферы ЖКХ будут продолжать оперативно реагировать на аварии в любое время, вне зависимости от того, происходят ли они в праздничные или обычные дни.

    Напомним, в канун Нового года в Чувашии из-за метели и сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в шести муниципальных округах, оставив без света почти 10 тыс. человек, а на прошлой неделе сильный ветер оставил без света 250 населенных пунктов в Новгородской области.

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    10 января 2025, 10:54 • Новости дня
    Примаков опроверг передачу Русского дома в Дамаске Украине

    Глава Россотрудничества Примаков заявил об отсутствии передачи Русского дома в Дамаске Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Русский дом в Дамаске временно закрыт, а не передан Украине, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    В своем Telegram-канале он опроверг слухи о передаче Русского дома в Дамаске Украине.

    Примаков подчеркнул, что Русский центр науки и культуры в Дамаске законсервирован до лучших времен и находится под замком.

    «Я тут смотрю, обеспокоенная общественность уже подарила Русский дом в Дамаске под украинское то ли консульство, то ли посольство. Никто Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске никому не передавал, никакого «украинского дома» там нет», – указал он.

    Примаков добавил, что дипломаты проводят сложную работу по сохранению национального присутствия в Сирии через российское посольство. Основное внимание уделяется сохранению всего, что было построено за последнее время.

    Ранее Примаков выразил надежду, что на фоне опасений о локальных перебоях в электроснабжении зимой в Германии, не придется везти в Берлин генератор для отопления Русского дома, как это было в случаях с Кабулом и Дамаском.

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    9 января 2025, 14:17 • Новости дня
    В Госдуме рассказали об усовершенствовании мер соцподдержки в 2025 году

    Депутат Бессараб рассказала об усовершенствовании мер соцподдержки в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2025 году многие социальные выплаты будут увеличены, а меры поддержки – усовершенствованы, включая распределение дополнительных средств регионам для увеличения рождаемости, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

    «Продолжат работать все уже существующие меры соцподдержки, мы не отказались ни от одной. Это льготная ипотека, поддержка многодетных по компенсации ипотечного кредитования», – отметила Бессараб, передает «Лента.Ру».

    Также с января 2025 года увеличились страховые пенсии и зарплаты из-за повышения минимального размера оплаты труда почти на 17%. Это повлекло рост пособий по безработице, временной нетрудоспособности, беременности и родам. Бессараб подчеркнула важность распределения дополнительных средств для регионов с низкой рождаемостью. Суммы будут зависеть от количества женщин фертильного возраста, разводов и других показателей.

    Регионы смогут направить средства на поддержку рождаемости, включая дополнительные гарантии семьям с детьми и меры по поддержке оплаты ипотеки и аренды. Помимо этого, в 2025 году начнется увеличение выплат налогового вычета, который можно будет получить в 2026 году на основе результатов 2025 года.

    Ранее в Госдуме сообщили о новых параметрах расчета пенсий для россиян в 2025 году. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, сколько россиян затронет индексация пенсий.

    В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических операций или службы в Сирии.

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      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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