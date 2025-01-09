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Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива мазута
Путин поставил в пример чиновникам помогающих устранять последствия разлива мазута волонтеров
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством выразил благодарность волонтерам, активно участвующим в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.
«Что касается волонтеров – им, конечно, огромное спасибо за их гражданскую позицию. Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии, катастрофы», – указал он, передает ТАСС.
Ранее Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте происшествия. Он подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.