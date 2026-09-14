ERR: Эстония запланировала разрешить перевозку противопехотных мин

Tекст: Дарья Григоренко

Парламентская комиссия по гособороне Эстонии рассмотрит законопроект, разрешающий транспортировку противопехотных мин по территории страны, передает РИА «Новости». Документ будет вынесен на первое чтение 23 сентября 2026 года.

«Парламентская комиссия по гособороне решила направить на первое чтение законопроект о разрешении перевозки противопехотных мин по территории Эстонии», – говорится в сообщении.

Снятие запрета связано с тем, что эстонская армия получила право использовать такие мины. В пояснительной записке уточняется, что потребность в транзите вооружений может возникнуть у Финляндии. Кроме того, на территории Эстонии находятся американские военные, которые не связаны ограничениями Оттавской конвенции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эстонский парламент поддержал решение о выходе из Оттавской конвенции.



Президент Эстонии Алар Карис утвердил данный закон.

В начале Финляндия официально прекратила участие в этой международной инициативе.