Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Эстония вышла из конвенции о запрете противопехотных мин
Эстонский парламент большинством голосов поддержал решение о выходе из международного соглашения, объяснив это ухудшением ситуации с безопасностью в Европе.
Парламент одобрил инициативу о денонсации Оттавской конвенции 81 голосом из 101, передает ТАСС.
В заявлении парламента подчеркивается, что с момента присоединения Эстонии к конвенции более двух десятилетий назад ситуация с безопасностью в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военные угрозы возросли.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна ставит себя в невыгодное положение, когда в одностороннем порядке накладывает на себя ограничения на вооружения, которые «использует ее противник».
Выход из соглашения, по его словам, даст вооруженным силам Эстонии большую гибкость и свободу в принятии решений, необходимых для защиты государства.