При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Путин отметил вклад системы распознавания лиц в снижение преступности в Москве
Путин: Московская система распознавания лиц помогает снизить преступность
Московская система видеонаблюдения с распознаванием лиц оказывает значительную помощь в обеспечении безопасности и снижении уровня преступности, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства согласился с оценкой мэра Москвы Сергея Собянина, отметившего фундаментальную роль этой системы для безопасности столицы. По словам градоначальника, благодаря ее применению преступность, включая кражи, грабежи и угоны автомобилей, сократилась в десятки раз, передает РИА «Новости».
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованной Сбербанком. Перед началом пленарной сессии для них была проведена экскурсия по выставке, посвященной внедрению технологий искусственного интеллекта в обеих странах, где Собянин представил применяемые в Москве ИИ-решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву практику использования цифрового двойника столицы и сервисов искусственного интеллекта.
Токаев назвал Москву выдающимся примером использования технологий искусственного интеллекта в муниципальном управлении.
В 2025 году интеграция систем с искусственным интеллектом позволила уменьшить количество правонарушений в российской столице.