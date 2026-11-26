При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Беглов пригласил президента Вьетнама посетить Петербург
Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе официального визита во Вьетнам встретился с президентом республики То Ламом и пригласил его посетить город для укрепления связей между государствами.
Российская делегация провела переговоры с главой государства и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, сообщает администрация Петербурга.
В рамках визита было подписано соглашение о побратимстве между Петербургом и провинцией Хынгиен, которая является родиной То Лама.
Кроме того, губернатор поздравил лидера республики с первым в истории страны Днем культуры, прошедшим 24 ноября. В честь этого праздника накануне вечером в Ханое состоялся концерт «Симфония дружбы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о надежде президента Вьетнама на скорую встречу с российским лидером.
В прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Александра Беглова орденом Почета за личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.
В сентябре Москва и Ханой договорились о дальнейшем развитии стратегического партнерства в рамках государственного визита То Лама в Россию.