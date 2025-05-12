Усманов добился судебного запрета на публикации о яхте Dilbar

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение принято Земельным судом Гамбурга, который признал недостоверной информацию, опубликованную изданием Luxembourg Times, входящим в медиахолдинг Mediahuis Luxembourg S.A., сообщает ТАСС.

Суд запретил распространять сведения о том, что Усманов владеет яхтой Dilbar через аффилированные компании и трасты, посчитав такие утверждения нарушающими его права.

По словам представителя Усманова, в случае нарушения запрета Mediahuis грозит административный штраф до 250 тыс. евро за каждый случай либо административный арест до двух лет в совокупности. Оспариваемые материалы уже удалены с сайта издания.

Юрист Йоахим Штайнхефель, представляющий Усманова, заявил: «Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности». Он отметил, что ранее были уже вынесены аналогичные судебные запреты и подписаны заявления о прекращении противоправной деятельности, предусматривающие ответственность в виде штрафов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Германии отклонил жалобу бизнесмена Алишера Усманова на действия правоохранительных органов после обысков на его яхте. Ранее суд в Германии признал незаконным удержание имущества, которое было изъято в ходе обысков у Усманова. Обыски у Усманова в Германии также признали незаконными.