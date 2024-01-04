За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.4 комментария
Суд в ФРГ отклонил жалобу Усманова из-за обысков на яхте
Конституционный суд ФРГ решил не рассматривать жалобу Алишера Усманова в связи с обысками на яхте
Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии отклонил жалобу адвокатов российского предпринимателя Алишера Усманова против обысков на яхте из-за отсутствия достаточных формальных оснований.
Усманов счел обыски на его яхте «нарушением фундаментальных прав» человека, в том числе из-за освещения в германских СМИ, но суд не принял к рассмотрению конституционную жалобу, передает ТАСС.
ФКС мотивирует свое решение не принимать жалобу к рассмотрению тем, что претензии выражались в частности к работе СМИ, но этого не достаточно для конституционной проверки.
Адвокатская контора Gauweiler & Sauter, представляющая интересы республики Узбекистан, сообщила, что уважает решение суда, но «сожалеет в связи с ним». В заявлении юристов указывается, что ФКС «уклонился от ответа» на другие существенные вопросы. Так, в суде не ответили, не противоречит ли основным правам включение в санкционные списки ЕС человека, «на которого нельзя возложить ответственность за политические решения» государства.
Ранее в ноябре суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в Германии в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам.
В августе Усманов подавал иск в Федеральный конституционный суд Германии в связи с обыском на яхте Dilbar.
Осенью прошлого года на виллах Усманова в Германии прошли обыски. Весной 2023 года сообщалось, что часть обысков на нескольких виллах у озера Тегернзе, в квартире во Франкфурте-на-Майне и на яхте Dilbar были признаны незаконными.