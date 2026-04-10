Суд приговорил экс-главу «Профитмеда» к реальному сроку
Бывший руководитель фармдистрибьютора «Профитмед» Дмитрий Свирин получил семь с половиной лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
Пресненский суд Москвы приговорил экс-главу фармацевтической компании «Профитмед» Дмитрия Свирина к семи годам и шести месяцам колонии по делу о мошенничестве в предпринимательской сфере, передает ТАСС. Суд признал Свирина виновным по части седьмой статьи 159 УК России за особо крупное мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств и причинением значительного ущерба.
В августе 2023 года против Свирина было возбуждено дело по части четвертой статьи 159.1 УК России – мошенничество в сфере кредитования. Ему инкриминировалось хищение денежных средств у ПАО Сбербанк путем предоставления ложных данных и причинения крупного материального ущерба. Впоследствии квалификация дела была изменена на мошенничество в сфере предпринимательства.
В декабре прошлого года компания «Профитмед» признана банкротом. В течение 2023 года к организации подано 125 арбитражных исков на сумму 2 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского к восьми годам колонии за мошенничество. Правоохранительные органы задержали собственника масложировой компании «Благо» Дмитрия Фосмана по подозрению в аналогичном преступлении. Ранее суд арестовал экс-гендиректора обанкротившейся компании «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского по делу о хищениях в особо крупном размере.