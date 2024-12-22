Бывшего гендиректора «Главзарубежстрой» арестовали по делу о мошенничестве

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, передает ТАСС.

По данным следствия, оба фигуранта были задержаны и допрошены в ходе расследования. Суд принял решение заключить их под стражу в СИЗО, пока идет следствие. Подробности совершенных преступлений пока не разглашаются.

До банкротства компании в ноябре 2022 года «Главзарубежстрой» был задействован в реализации крупных проектов для государственных структур, включая МИД России, Министерство культуры и Минэкономразвития РФ. Эти ведомства выступали заказчиками на строительные проекты, осуществляемые компанией.

Ранее Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова по обвинению в мошенничестве и хищении 54 млн рублей из бюджета.