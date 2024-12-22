Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Бывшего гендиректора «Главзарубежстрой» арестовали по делу о мошенничестве
Суд в Москве арестовал экс-гендиректора обанкротившейся компании «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и его предполагаемого соучастника по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, передает ТАСС.
По данным следствия, оба фигуранта были задержаны и допрошены в ходе расследования. Суд принял решение заключить их под стражу в СИЗО, пока идет следствие. Подробности совершенных преступлений пока не разглашаются.
До банкротства компании в ноябре 2022 года «Главзарубежстрой» был задействован в реализации крупных проектов для государственных структур, включая МИД России, Министерство культуры и Минэкономразвития РФ. Эти ведомства выступали заказчиками на строительные проекты, осуществляемые компанией.
Ранее Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова по обвинению в мошенничестве и хищении 54 млн рублей из бюджета.