Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.25 комментариев
Суд арестовал экс-замминистра просвещения Грибова по делу о мошенничестве
Экс-замминистра просвещения Денис Грибов арестован за хищение 54 млн бюджетных средств
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова по обвинению в мошенничестве и хищении 54 млн рублей из бюджета, сообщили в правоохранительных органах.
Замминистра просвещения России Денис Грибов был арестован Тверским судом Москвы по делу о мошенничестве. По данным правоохранительных органов, Грибов вместе с бывшим проректором института, а также руководителем и сотрудником одной из фирм разработал криминальную схему по хищению бюджетных средств, выделенных на развитие профессионального образования, передает РИА «Новости».
Отмечается, что бывший замглавы Минпросвещения Денис Грибов был снят с должности в августе 2024 года и бежал из страны, передает ТАСС.
По данным следствия, злоумышленники обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников. Однако мероприятия не проводились, а отчетная документация была сфальсифицирована. В результате было похищено свыше 54 млн рублей.
Ранее сообщалось, что бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации задержали в аэропорту Москвы по подозрению в многомиллионном хищении бюджетных средств.