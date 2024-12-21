Суд арестовал экс-замминистра просвещения Грибова по делу о мошенничестве

Экс-замминистра просвещения Денис Грибов арестован за хищение 54 млн бюджетных средств

Tекст: Вера Басилая

Замминистра просвещения России Денис Грибов был арестован Тверским судом Москвы по делу о мошенничестве. По данным правоохранительных органов, Грибов вместе с бывшим проректором института, а также руководителем и сотрудником одной из фирм разработал криминальную схему по хищению бюджетных средств, выделенных на развитие профессионального образования, передает РИА «Новости».

Отмечается, что бывший замглавы Минпросвещения Денис Грибов был снят с должности в августе 2024 года и бежал из страны, передает ТАСС.

По данным следствия, злоумышленники обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников. Однако мероприятия не проводились, а отчетная документация была сфальсифицирована. В результате было похищено свыше 54 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации задержали в аэропорту Москвы по подозрению в многомиллионном хищении бюджетных средств.