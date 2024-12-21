В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении

Экс-замминистра просвещения России задержан в Москве за хищение 54 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Волк сообщила, что экс-замминистра просвещения России был задержан в Москве по подозрению в хищении 54 млн рублей из бюджета. Подозреваемого задержали в одном из столичных аэропортов после возвращения из-за границы. Он находился в федеральном розыске, так как скрылся от следствия, передает РИА «Новости».

По данным МВД, бывший чиновник вместе с сообщниками, включая экс-проректора института и работников фирмы, разрабатывал схему хищения бюджетных средств, предназначенных для развития профессионального образования. Они обеспечили заключение государственного контракта на проведение стажировок, которые фактически не проводились. Для фиксации выполнения работ сообщники создали фиктивную отчетность.

Ирина Волк сообщила, что ранее были задержаны трое участников преступной группы. Им предъявлено обвинение, и они заключены под стражу. В отношении экс-замминистра возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются с целью выявления других фактов противоправной деятельности и соучастников преступления.

Ранее Мосгорсуд заменил реальный срок экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой на условный.

До этого Никулинский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии за мошенничество.

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, ее подозревали в лоббировании выделения бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, где она была гендиректором, а экспертиза выявила фальсификацию отчетов.