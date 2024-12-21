Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.25 комментариев
В Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении
Экс-замминистра просвещения России задержан в Москве за хищение 54 млн рублей
Бывший замминистра просвещения России задержан в аэропорту в Москве по подозрению в хищении 54 млн рублей из бюджета, выделенных на развитие профессионального образования, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк сообщила, что экс-замминистра просвещения России был задержан в Москве по подозрению в хищении 54 млн рублей из бюджета. Подозреваемого задержали в одном из столичных аэропортов после возвращения из-за границы. Он находился в федеральном розыске, так как скрылся от следствия, передает РИА «Новости».
По данным МВД, бывший чиновник вместе с сообщниками, включая экс-проректора института и работников фирмы, разрабатывал схему хищения бюджетных средств, предназначенных для развития профессионального образования. Они обеспечили заключение государственного контракта на проведение стажировок, которые фактически не проводились. Для фиксации выполнения работ сообщники создали фиктивную отчетность.
Ирина Волк сообщила, что ранее были задержаны трое участников преступной группы. Им предъявлено обвинение, и они заключены под стражу. В отношении экс-замминистра возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются с целью выявления других фактов противоправной деятельности и соучастников преступления.
Ранее Мосгорсуд заменил реальный срок экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой на условный.
До этого Никулинский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии за мошенничество.
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, ее подозревали в лоббировании выделения бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, где она была гендиректором, а экспертиза выявила фальсификацию отчетов.