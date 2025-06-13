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Президент Эстонии утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин
Президент Эстонии Алар Карис официально одобрил выход страны из Оттавской конвенции, сообщил портал национального гостелерадио ERR.
Президент Эстонии Алар Карис утвердил решение о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, передает ТАСС.
Как сообщает портал ERR, причиной выхода названа ухудшившаяся ситуация с безопасностью.
Согласно принятому закону, Эстония официально покинет соглашение.
Ранее эстонский парламент поддержал решение о выходе из международного соглашения, ссылаясь на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что развертывание минных полей у границ России может обернуться губительными последствиями для европейской безопасности.